Badiashile, nessun problema alle visite e contratto firmato: ora la scelta per Genova

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Il secondo round si è chiuso ieri mattina, il terzo è già iniziato nel pomeriggio. Le visite di Benoit Badiashile a Roma non hanno lasciato dubbi sulle sue condizioni fisiche e così ha firmato il contratto con il Napoli ed è volato subito a Castel Volturno per il primo contatto con la nuova realtà ed il primo saluto con Allegri. Oggi il primo allenamento con i compagni, poi la partenza per Genova con il resto della squadra ma un posto in panchina - sottolinea il Corriere dello Sport - sarà una decisione di Allegri e lo staff.

Il gigante mancino in una difesa in emergenza

25 anni, 194 centimetri, mancino naturale: Badiashile è il difensore che serviva ad Allegri per avere un'alternativa al centro della retroguardia, soprattutto un altro piede sinistro accanto a Rrahmani dopo lo stop di Buongiorno. Un fisico imponente accompagnato da buone qualità tecniche: sa impostare, ha piedi educati e quella freddezza che lo aveva fatto esplodere giovanissimo nel Monaco. Poi l'approdo al Chelsea, nel gennaio 2023, per circa 38 milioni. A Londra, però, non ha trovato continuità tra problemi fisici e tanta concorrenza. Passa al Napoli per 3 milioni più diritto di riscatto fissato a 27 proprio quando mancano Buongiorno, Marianucci e Beukema è appena rientrato parzialmente in gruppo e ci sarà spazio per tentare il rilancio: intanto il Napoli si è assicurato un difensore che in Francia era considerato tra i migliori talenti.