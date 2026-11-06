Podcast Crisi Napoli, Caporale: "La spaccatura è il sintomo di un problema più profondo"

Carlo Caporale, giornalista, opinionista di RTN, è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quanto è grave avere uno spogliatoio spaccato per un'intera stagione e a cosa può portare?

"È una situazione grave, che rischia di peggiorare ulteriormente il momento del Napoli. La spaccatura è soprattutto il sintomo di un problema più profondo: la carenza di risultati e la consapevolezza, da parte dei giocatori, che la strada intrapresa non stia portando da nessuna parte. Questa situazione penalizza il rendimento della squadra e anche le carriere dei singoli, che rischiano di vivere una stagione negativa anche in prospettiva futura. In momenti come questi sono fondamentali sia l'allenatore sia la società, che deve intervenire, comprendere i problemi, anche quelli meno evidenti, e provare a ricomporre le fratture. È difficile andare avanti quando manca un'identità comune e non ci sono intenti condivisi. Finora la società è stata piuttosto assente sul piano mediatico e non ha chiarito fino in fondo le proprie strategie, soprattutto sul mercato. Solo recentemente sono arrivate alcune spiegazioni, mentre in questo momento servirebbe una presenza più concreta della dirigenza. La situazione sta diventando delicata e la società deve sostenere la squadra, mettendola nelle condizioni di concludere la stagione in maniera dignitosa. Al di là degli errori, dei limiti legati all'età e dell'usura fisica, questo Napoli sta rendendo molto al di sotto delle proprie possibilità e potrebbe fare decisamente meglio. Sarebbe importante un intervento concreto del presidente, non soltanto attraverso telefonate con Allegri e Manna, ma con segnali chiari sulle intenzioni e sulle strategie della società."