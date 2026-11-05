Podcast L'annuncio di Scotto: "ADL ha interrotto trattative per i giocatori a scadenza"

Crisi Napoli. Ko col Porto e ora testa alla Lazio. Ma la squadra è in difficoltà. Giovanni Scotto, giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

La sconfitta di ieri è stata il problema principale o c'è qualcosa di ancora più preoccupante? "Abbiamo assistito a qualcosa di impensabile. La brutta sconfitta sul campo è stata persino l'aspetto meno negativo della serata. Le dichiarazioni dei protagonisti e gli episodi visti in campo, compresa la lite tra alcuni giocatori, hanno restituito un'immagine ancora più preoccupante rispetto al risultato. È questo il segnale più grave della situazione."

Allegri rischia l'esonero? Cosa sta pensando De Laurentiis? "Non ho notizie specifiche, ma so che il presidente è molto deluso, una delusione maturata già dopo Venezia e aggravata dalla situazione degli infortuni, sulla quale avrebbe chiesto chiarimenti al responsabile dello staff medico. Sul futuro di Allegri, invece, non filtrano notizie: sembra quasi un argomento tabù. Personalmente credo che, se l'allenatore avesse avuto un altro nome, probabilmente sarebbe già stato esonerato. È una mia valutazione, non una notizia, ma penso che in caso di sconfitta contro la Lazio il Napoli cambierà allenatore. Sarebbe difficile confermarlo dopo un altro risultato negativo, soprattutto giocando in casa e considerando la contestazione già manifestata dai tifosi."

La partita contro la Lazio rappresenta l'ultima occasione per cambiare rotta? E come interpreti le dichiarazioni di Allegri dopo la sconfitta? "Conosco bene il modo di comunicare di Allegri, seguo da sempre le sue conferenze e non mi sorprendono le sue dichiarazioni. Ha sempre avuto un atteggiamento da pompiere, cercando di spegnere le polemiche e abbassare i toni anche nei momenti più difficili. Lo faceva già ai tempi del Cagliari e lo ha fatto anche dopo l'ultima partita del Milan contro il Cagliari, quando sosteneva che i giocatori avessero dato tutto. Ieri, dopo le parole più dure di alcuni calciatori, forse serviva proprio qualcuno che provasse a riportare la calma. Non credo quindi che abbia parlato soltanto per salvare la propria panchina: è semplicemente il suo modo abituale di gestire la comunicazione."

A gennaio il Napoli interverrà sul mercato? E quali sono le principali necessità della squadra? "Oggi la parola più adatta è rivoluzione. Sul mercato di gennaio sembra esserci la volontà della società di intervenire, anche attraverso cessioni importanti. Si parla di calciatori illustri e di giocatori in scadenza che potrebbero anticipare l'addio. Tra questi potrebbero esserci Anguissa e De Bruyne. Il Napoli, inoltre, deve liberare un posto in rosa per inserire Buongiorno, attualmente infortunato, e potrebbe quindi ricorrere anche a dei prestiti. Un altro segnale importante riguarda il blocco delle trattative per i rinnovi dei contratti in scadenza, deciso direttamente da De Laurentiis. Lo stop coinvolgerebbe Anguissa, Meret, De Bruyne, Rrahmani e anche Lobotka, nonostante abbia ancora un anno di contratto. L'unica eccezione sarebbe McTominay, per il quale proseguirebbero i contatti. La volontà di fare mercato a gennaio sembra esserci, anche se bisognerà capire con quali risorse e attraverso quali operazioni. Credo che Allegri e De Laurentiis sperino di arrivare almeno al 28 dicembre con una squadra ancora in grado di reagire, per poi intervenire sul mercato e provare a raddrizzare la stagione. Sarà fondamentale anche recuperare gli infortunati entro la fine dell'anno, nella speranza che l'emergenza si arresti."