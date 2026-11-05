Podcast Crisi Napoli, Corbo non ha dubbi e fa il nome: "Uno dei peggiori acquisti!"

"De Bruyne? Uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni". Non ha dubbi Antonio Corbo, giornalista, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. All'indomani del ko col Porto, ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Alcuni tifosi chiedono invece di accelerare la cessione della società, proprio alla luce degli errori commessi. Cosa ne pensi? "Non sono d'accordo. De Laurentiis deve innanzitutto occuparsi del Napoli, sospendere le eventuali trattative e dare una linea guida chiara. Deve mettere Allegri nelle condizioni di gestire pienamente la squadra e affrontare anche le tensioni interne. Bisognerebbe inoltre convocare De Bruyne, che mi sembra essere diventato un elemento di discordia nello spogliatoio, anche per la differenza tra il suo ingaggio e quello degli altri giocatori. A mio giudizio è stato uno degli acquisti peggiori degli ultimi anni se si considera il rapporto tra rendimento e costo."

Come interpreti le dichiarazioni di Politano e quelle di Hojlund nel post partita, anche rispetto alla posizione dell'allenatore? "Hojlund ha semplicemente detto una cosa giusta, riconoscendo che la squadra non ha giocato bene. Un allenatore non può essere criticato perché ammette una prestazione negativa: non bisogna trasformare tutto in un'ondata di giustificazioni. Politano, invece, ha rappresentato l'orgoglio della componente italiana della squadra nei confronti di De Bruyne, che al momento non sta rendendo secondo le aspettative. Tuttavia, non mi sembra che abbia detto qualcosa di particolarmente grave. Non bisogna fermarsi ad Allegri, perché il problema del Napoli è molto più grande e coinvolge l'intera società. Anche noi giornalisti dobbiamo imparare a guardare le situazioni nella loro complessità."