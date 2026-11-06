"Senza 2-3 acquisti saranno guai": Allegri aveva avvertito il club in estate

Napoli, Zazzaroni su Allegri: squadra povera di energia e mercato senza i colpi chiesti. Il tecnico somiglia al Conte napoletano

Il Napoli di oggi, scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport, è una squadra povera di energia che, per giunta, ha perso via via giocatori fondamentali. Nel suo editoriale il direttore cita Alisson e Neres, Lobotka e Spinazzola, con un paio di casi legati a trascuratezze evidenti: “La realtà è una squadra povera di energia che, oltretutto, ha perso via via giocatori fondamentali, penso a Alisson e Neres, a Lobotka e Spinazzola, un paio per trascuratezze evidenti”.

Il mercato estivo e le attese di Allegri

Come si legge nell’editoriale, Zazzaroni torna poi su quanto accaduto in estate. Allegri si aspettava colpi che non sono arrivati e aveva messo in conto le difficoltà di una rosa rimasta senza modifiche. Il tecnico, secondo il direttore, aveva avvertito subito la società: “so però che dopo una settimana aveva spiegato al presidente e al ds che senza due o tre acquisti freschi e di livello sarebbero stati guai”. Una richiesta che, evidentemente, non ha trovato risposta nelle scelte di mercato di De Laurentiis e Manna.

“Somiglia al Conte napoletano con un piede fuori dall’uscio”

Per Zazzaroni, Allegri avrebbe potuto strappare una volta capito di non essere ascoltato: “Forse una volta compreso che non l’avrebbero ascoltato avrebbe dovuto strappare, andarsene e sbattere la porta, ma arrendersi prima di aver combattuto non è nel suo stile e a volte lo stile ci frega”. E sul presente aggiunge che Allegri “al momento non sta aggiungendo nulla, succede anche ai migliori”, senza sapere che fine farà. Oggi, conclude, la figura di Max “somiglia al Conte napoletano con un piede già fuori dall’uscio”, per uno di quegli effetti ottici che stingono nella memoria.