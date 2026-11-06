Allegri rischia con la Lazio, ADL riflette: qualsiasi scenario può essere possibile
De Laurentiis ha più volte ribadito la propria fiducia in Allegri, ma ora anche il presidente si trova in difficoltà. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: da una parte ci sono la stima per il professionista e l’affetto per l’uomo, dall’altra un rapporto professionale che non può prescindere dai risultati, al momento assolutamente deludenti. Aurelio e Max, uomini di mondo e intelligenti, hanno piena contezza della situazione.
Allegri convinto di poter raddrizzare la barca
L’allenatore è convinto di poter ancora gestire la tempesta in attesa del sole. Gennaio, però, è lontano, e in attesa di capire se il Napoli stavolta deciderà di intervenire pesantemente sul mercato, Allegri sa che servono le vittorie per assicurarsi quel posto al sole. Il tecnico punta dunque sul campo per ricompattare l’ambiente e uscire da un momento complicato, senza attendere gli innesti invernali.
Il campo come giudice supremo
De Laurentiis se lo augura, anche perché non rientra nelle sue intenzioni avviare una nuova rivoluzione. Tutto, però, è legato al campo, unico giudice supremo. Se la squadra non svolterà subito, qualsiasi scenario diventerà possibile, compreso un cambio in panchina. Per questo le prossime partite assumono un peso enorme: dovranno dare risposte immediate e chiarire se il progetto potrà proseguire nel segno della continuità.
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