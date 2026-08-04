Podcast Badiashile, l'esperto: "Grande forza fisica, ma dubbio tattico e infortuni..."

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Oscar Damiani jr, procuratore, esperto di mercato, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Che cosa può dare al nostro campionato Mastantuono?

"Sì, sicuramente un giocatore di grande prospettiva. Giovani interessanti fanno sempre bene al nostro campionato, alzano comunque il livello. Però c'è anche da considerare, poi dipende anche da dove venga impiegato. Alla Fiorentina può avere, secondo me, più spazio rispetto al Napoli, che è una squadra già di un livello superiore, dove ha dei giocatori già forti. Oltretutto, se viene solo in prestito, io non credo che il Napoli lavori per il Real Madrid."

Cosa ne pensi di Badiashile?

"Io lo conosco bene a Monaco, l'ho visto negli anni in cui ha militato, aveva fatto sempre delle buone prestazioni. È ovvio che è stato molto limitato dai problemi fisici. Quest'anno ha giocato poco, mi sembra che abbia fatto una decina di presenze scarse, quindi quello che può limitare sicuramente la sua prospettiva è soprattutto il fisico. Bisogna valutare bene come stia fisicamente e può poi dare una mano alla difesa del Napoli, perché comunque se hai un giocatore con problemi fisici, poi il Napoli gioca tante partite, il campionato, la Champions, ha bisogno comunque di tanti giocatori, quindi giocatori anche forti fisicamente ma che stanno anche bene. Secondo me la cosa più importante è valutare l'aspetto fisico."

Se sta bene Badiashile, che colpo è per il Napoli? È davvero un giocatore che permette al club e al reparto difensivo di crescere di livello?

"Allora, è un giocatore forte fisicamente che fa dello scontro fisico la sua forza migliore. Deve forse migliorare un po' tatticamente, però quello in Italia, rispetto agli altri Paesi, lavoriamo molto di più. Mister Allegri sono convinto che gli può dare quelle mancanze che magari lui ha in questo momento. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, sicuramente poi dovrà passare le visite mediche del caso qualora dovesse trovare l'accordo con il Chelsea."

De Bruyne sta per arrivare a Napoli, è stato al centenario, ha parlato anche in napoletano. È sembrato un po' più coinvolto anche dal punto di vista della comunicazione, con entusiasmo e con il linguaggio del volto nel mondo Napoli. Anche dopo l'ultimo Mondiale, quanto ancora può dare ad Allegri questo giocatore?

"Durante i mondiali ci sono sempre tante voci, poi bisogna capire realmente quali sono i pensieri dei giocatori. De Bruyne è un ottimo calciatore, lo ha dimostrato, è un giocatore di qualità e sono convinto che quando arriverà a Napoli parlerà con il mister, si confronteranno e cercheranno di capire quali possono essere il futuro e quello che potrà lui dare al Napoli di Allegri. È un giocatore che secondo me ha ancora voglia, è un ragazzo intelligente e questo è importante, quindi sono convinto che anche l'anno prossimo potrà dire la sua."

Un giocatore che è quasi certamente destinato all'addio è Romelu Lukaku.

"Sì, ma 6 milioni l'anno netti sono tanti perché diventano 12 lordi. È complicato comunque per un club europeo, se non di top, poterlo mettere sotto contratto. Secondo me l'estero, a livello dell'Atalanta, delle squadre in America, potrebbero essere un'idea, perché comunque è un nome, ha appena giocato un mondiale, quindi potrebbe essere un'idea valida per qualche squadra negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa invece la vedo più complicata, anche se è vero che poi gli attaccanti, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, sono sempre molto appetibili."