Podcast Calciomercato Napoli, Forgione: "Ho una sensazione sul futuro di Lucca"

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Dalla possibile riapertura del dialogo tra le tifoserie di Napoli e Genoa alla questione dei divieti di trasferta, passando per il futuro di Lorenzo Lucca e l'imminente ufficialità di Benoît Badiashile. Ma non solo: occhi puntati anche sulla concorrenza dell'Inter, sugli ultimi colpi di mercato del Napoli e sul rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa. Di questo e molto altro ha parlato Angelo Forgione, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

In occasione della trasferta di Genoa torneranno a seguire il Napoli in trasferta anche i tifosi residenti in Campania. Si sta organizzando un corteo insieme agli Ultras del Genoa, con un percorso prestabilito che avrà come destinazione finale lo stadio Ferraris. Pensi che questo corteo possa rappresentare un passo verso un nuovo gemellaggio? "Il fatto che non siano più gemellate non significa che non siano rimasti buoni rapporti. Questa ne è una testimonianza. I motivi ufficiali, o comunque quelli che sono trapelati, in realtà non sono mai stati chiariti del tutto: non si è mai capito perché il gemellaggio con i tifosi del Genoa si sia interrotto. Sarebbe curioso e interessante capirne le ragioni. È evidente, però, che tra Napoli e Genoa, così come con altre tifoserie, esistono delle eccezioni rispetto a una geografia nazionale di rivalità che spesso, troppo spesso, coinvolge i tifosi del Napoli per antipatia o per invidia. I tifosi napoletani sono molto identificati con la propria squadra e sono presenti un po' dappertutto: li trovi da Bolzano a Pantelleria. Questa loro onnipresenza genera, in alcuni casi, un certo astio nei confronti dei napoletani e ha creato una sorta di pregiudizio nei loro confronti che, come dicevo l'altro giorno, andrebbe eliminato. Non so quali siano le intenzioni precise di questo corteo: se voglia essere una manifestazione a favore delle trasferte in generale, a sostegno della trasferta del Napoli o magari un'iniziativa per ristabilire ufficialmente un'amicizia. Questo non lo so, me lo state dicendo voi. È comunque una cosa che fa piacere".

Veniamo al campo, perché clamorosamente quella di Genoa potrebbe essere l'ultima trasferta, o almeno l'ultima apparizione con la maglia del Napoli, di Lorenzo Lucca, che potrebbe davvero trasferirsi proprio sulla sponda rossoblù di Genova. Secondo te è un'operazione fattibile? "Io credo che Lucca debba essere ceduto a titolo definitivo. Se poi ci sarà un prestito oneroso con una clausola, magari un diritto di riscatto, questo non lo so, perché non so su quale tipo di operazione si stia lavorando. La mia sensazione e la mia opinione, comunque, è che il Napoli debba e voglia venderlo. Quanto prima verrà effettuata questa operazione, tanto meglio sarà, perché se si vuole puntare su un attaccante di spessore e livello superiore, la necessità è proprio quella di privarsi di Lucca, rientrare dalla spesa sostenuta e, di conseguenza, abbassare anche il tetto ingaggi. Se questa è la necessità, come evidentemente sembra, continuare a tenere calciatori che l'anno prossimo rientrerebbero in rosa significherebbe semplicemente rimandare un problema che, invece, dovrebbe essere affrontato già in questa sessione di mercato".

In chiusura ti faccio una domanda di campo. L'Inter ha chiuso l'acquisto di Curtis Jones dal Liverpool per 30 milioni di euro. Possiamo definirlo l'alter ego perfetto di Scott McTominay oppure no? "Questo ce lo dirà il campo. Certo è che l'Inter ha deciso di affondare i colpi soprattutto in Inghilterra quest'anno. La campagna acquisti dell'Inter è molto britannica e devo dire che, in questo momento, la squadra risulta davvero rafforzata rispetto alla scorsa stagione, quando il Napoli ha vinto lo Scudetto. C'è quindi da stare molto attenti, perché l'Inter evidentemente vuole fare ancora bene sia in campionato sia in Champions League. La concorrenza, e nella fattispecie il Napoli, deve darsi da fare, altrimenti il divario rischia di allargarsi".

E credi che il Napoli possa fare davvero un salto di qualità negli ultimi giorni di mercato? Pensi che lo farà oppure, come teme una parte della piazza, potrebbe rimanere fermo con Noa Lang e Lucca ancora in rosa? "Il Napoli qualcosa farà sicuramente. Sarà anche qualcosa di interessante e importante. Certo, non saranno colpi a ripetizione, ma uno o al massimo due acquisti per migliorare il livello della rosa anche in maniera abbastanza importante".

Sei sempre stato d'accordo sul fatto che il Napoli abbia probabilmente bisogno anche di un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa. Ripropongo quindi questo tema anche alla luce delle difficoltà relative al suo rinnovo. Rischia di diventare un problema soprattutto da gennaio in poi, quando il calciatore potrebbe essere libero di firmare con un altro club qualora non dovesse trovare un accordo con il Napoli? "Sì, ma credo che la trattativa non presenterà particolari problematiche. L'entourage del calciatore chiede 6 milioni, mentre il Napoli offre 4,5. In queste situazioni ci si viene incontro e si trova sempre una via di mezzo: secondo me si chiuderà a 5,5 milioni, magari con qualche piccolo bonus. Non vedo particolari problematiche. Altrimenti il calciatore avrebbe già puntato i piedi per andarsene, cosa che non ha fatto. Mi sembra abbastanza sereno, tranquillo e anche voglioso di intraprendere questo nuovo corso con Allegri. La sensazione è questa, quindi non vedo particolari problemi per quanto riguarda la questione Anguissa".