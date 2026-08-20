Podcast Rinnovo Anguissa, Framondi: "Richiesta fuori dai parametri! Ma può essere strategia..."

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Dalla trattativa per il rinnovo di Frank Anguissa alle visite mediche di Benoît Badiashile, arrivato per rinforzare una difesa alle prese con diverse assenze. Il giornalista Marcello Framondi, ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania, ha analizzato anche le possibili indicazioni che potrà offrire il primo Napoli di Massimiliano Allegri.

Qual è il tuo pensiero rispetto alla questione Anguissa? È giusta la richiesta del calciatore di 6 milioni di euro all'anno? "Non è giusta per i parametri del Napoli che si è dato in questo momento. Un tempo erano i parametri che il Napoli aveva sempre adottato, mentre nell'ultima stagione erano un po' venuti meno con l'arrivo di Antonio Conte. De Bruyne e Lukaku, ad esempio, erano degli strappi alla regola rispetto alle politiche che il Napoli aveva adottato sugli ingaggi, soprattutto per calciatori che non sono più giovanissimi. Quindi, per questo motivo, non è una richiesta in linea con i parametri del Napoli. Però va anche detto che, nella logica degli interessi del calciatore, la richiesta ci può stare. Naturalmente non è detto che il Napoli debba accettarla per forza. Credo che sia una fase di trattativa in cui, giustamente, il calciatore fa i propri interessi e il club, a sua volta, fa i propri. Alla fine si vedrà se si troverà un punto d'incontro tra gli interessi del calciatore e quelli del Napoli. Si potrebbe arrivare a una cifra abbordabile che possa sostanzialmente mettere d'accordo entrambi, oppure potrebbe prevalere l'esigenza del calciatore, soprattutto se troverà qualcuno disposto a dargli la cifra che sta chiedendo. In questo momento, però, sicuramente un ingaggio del genere non rientra nei parametri del Napoli per un calciatore di quel profilo. Dopo che il Napoli si è liberato dell'ingaggio di Lukaku, sarebbe quasi come andare a rioccupare con l'intero ingaggio lo slot che occupava Lukaku. Quindi, assolutamente, credo che la richiesta sia spropositata. Poi dipende dalle strategie delle due parti: magari io chiedo 6 per averne 4, per trovare un punto d'incontro. Staremo a vedere".

Tutto il mercato del Napoli è in divenire. Il mercato si sta sbloccando nelle ultime ore, ma non è affatto ultimato. Saranno settimane impegnative per Manna, quindi ne vedremo delle belle nei prossimi giorni, sia in fase di scelta sia con qualche possibile sorpresa in entrata..."Sì, assolutamente. È tutto in divenire e credo che nelle prossime settimane potranno esserci ancora diversi movimenti, sia in entrata sia in uscita".

Badiashile è quello che serve in questo momento al Napoli? "È una bella scommessa per il Napoli in questo momento. Era sicuramente uno slot che il Napoli doveva coprire e lo ha fatto con un profilo alquanto interessante, considerando anche le condizioni sulle quali puntava il Napoli, cioè un prestito con diritto di riscatto e non con obbligo. Quindi poi sarà la stagione del calciatore a mostrare se meriterà la conferma al Napoli. Il club farà le dovute valutazioni per il futuro. Sicuramente è un profilo molto interessante e va a coprire un ruolo nel quale, almeno all'inizio, con Buongiorno e Marianucci indisponibili, il Napoli era veramente totalmente scoperto".

Che Napoli ti aspetti a Genova? "Sarà interessante vedere il primo Napoli di Massimiliano Allegri. Al contrario, è sempre calcio d'agosto, quindi bisognerà prendere con le pinze la prima di campionato. Anche questa partita darà delle indicazioni, ma non saranno definitive. Sarà comunque molto interessante vedere quali saranno i primi input che Massimiliano Allegri darà a questa squadra e come il Napoli interpreterà la prima partita ufficiale della stagione".