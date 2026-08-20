Ultim'ora Calciomercato Napoli, niente Jackson? Blitz dell’Atletico: incontro col Chelsea per il prestito

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Calciomercato Napoli, concorrenza dell’Atletico Madrid per Nico Jackson: il direttore sportivo Mateu Alemany è a Londra

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi. Dopo l’arrivo di Costantino Favasuli e quello ormai prossimi di Benoît Badiashile, l’attenzione si concentra soprattutto sul reparto offensivo e sulla possibilità di regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Tra i profili seguiti dagli azzurri c’è Nico Jackson del Chelsea, ma la concorrenza potrebbe complicare i piani del club partenopeo. Anche l’Atletico Madrid, infatti, avrebbe individuato nell’attaccante senegalese uno degli obiettivi principali per rinforzare il proprio reparto avanzato, con Mateu Alemany che sarebbe volato a Londra per provare ad avviare la trattativa con il Chelsea.

L’Atletico Madrid accelera per Jackson

Con Sorloth alle prese con un infortunio e Julián ancora alla ricerca della migliore condizione, l’Atletico Madrid è alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo. Nico Jackson rappresenta, secondo quanto riportato da Marca, una delle opzioni preferite dal club biancorosso, che starebbe cercando di impostare l’operazione sulla base di un prestito, valutando anche la possibilità che il Chelsea contribuisca al pagamento di una parte dell’ingaggio del giocatore. La concorrenza, però, resta forte, soprattutto quella dell’Aston Villa, interessata al senegalese in caso di partenza di Ollie Watkins. L’Atletico può inoltre contare sulla volontà del giocatore di tornare in Spagna, dove si era messo in evidenza con il Villarreal prima del trasferimento al Chelsea. Dopo due stagioni in Premier League e l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, Jackson potrebbe dunque rappresentare un rinforzo importante per l’attacco dei Colchoneros, ma il Napoli resta alla finestra.