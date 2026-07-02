Podcast De Bruyne flop col Belgio, Improta: "A volte sembra sparire dal campo"

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Gianni Improta, ex attaccante del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Lukaku? Il giocatore lo conosciamo bene, ma io non rischierei più con lui. Ha un ingaggio elevato, ha una certa età ed è reduce da seri problemi fisici. Io quindi non rischierei più con lui e lo lascerei andare puntando su un altro attaccante più giovane che possa dare anche maggiori garanzie.

De Bruyne? Vale per lui lo stesso discorso di Lukaku. Lo sto seguendo e sinceramente lui a tratti sembra un grandissimo ma poi pare che non esista proprio in mezzo al campo. Non sta dando continuità alle sue prestazioni. Forse è in una fase particolare della sua carriera e anche lui ha sbagliato nel lasciarsi andare a certe dichiarazioni. I panni sporchi vanno lavati in famiglia e lui non l'ha fatto, anzi l'ha fatto pubblicamente e lontano da Napoli. Una sorta di piccolo tradimento, il suo, al di la della bontà del giocatore che è stato un gran campione.

Allegri? Sono molto fiducioso sul suo arrivo e sul mercato serve poco. Potrà far bene, per me. Si tratta di un allenatore vincente, l'ha dimostrato. De Laurentiis sa che è anche bravo in Europa con due finali Champions e sappiamo quanto l'Europa sia fondamentale per il club. Ci sono tutti i presupposti per far bene e sono convinto che il Napoli con lui farà bene".