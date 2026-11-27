Podcast De Bruyne out, Imperatore: "Assenza non pesa, al Napoli è un giocatore normale"

Vincenzo Imperatore difende Allegri, ipotizza la cessione di Scott McTominay e analizza il modello economico del Napoli e il progetto del centro sportivo

Vincenzo Imperatore, giornalista ed esperto di finanza, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per analizzare il momento del Napoli dopo il pareggio contro il Manchester City e in vista della sfida con il Sassuolo. Nel corso dell'intervista ha parlato del rendimento di Kevin De Bruyne e dell'importanza di Scott McTominay, difendendo il lavoro di Massimiliano Allegri e soffermandosi sul possibile ritorno a un modello societario basato sulla valorizzazione dei giovani e sulle plusvalenze. Spazio anche agli obiettivi stagionali, all'importanza economica della qualificazione in Champions League e al progetto del nuovo centro sportivo a Qualiano.

Senza De Bruyne, il Napoli deve inventarsi qualcosa di diverso? McTominay può giocare più avanti, con Anguissa e Gilmour alle spalle?

"Dobbiamo prendere consapevolezza che il De Bruyne visto a Napoli è un giocatore normale. Il De Bruyne visto in Nazionale è un altro, è ancora quel grandissimo calciatore che finora a Napoli non abbiamo visto. Io credo che, per motivazioni legate all'integrazione non facile che ha avuto con la città e al suo carattere non immediatamente compatibile con il modo di essere napoletano, non abbiamo ancora visto il vero De Bruyne. Quindi l'assenza di De Bruyne, se questo è il giocatore che abbiamo visto finora a Napoli, non pesa più di tanto. Il vero fuoriclasse è quello che hai nominato tu prima, McTominay. Quando non c'è McTominay, il Napoli è un altro Napoli".

Dal secondo tempo contro la Lazio si vede un Napoli in crescita sotto l'aspetto mentale, fisico e della consapevolezza.

"È un Napoli che sta crescendo. Il Napoli visto martedì in Champions League è stato messo bene in campo. Non dovrebbe esserci partita. Le differenze sono sostanziali: tecniche, atletiche e di qualità. Il Napoli deve dimostrare di avere ormai una testa un po' diversa rispetto a un mese fa. Questa partita si deve portare a casa, non dico con facilità, ma comunque senza brutte sorprese. Immagino una continuità di risultati. Guai se non fosse così. Me lo sarei potuto aspettare martedì con il Manchester City, perché affrontavi una squadra evidentemente superiore. Ma non me lo posso aspettare con il Sassuolo. Perché in tal caso sarebbe un fatto di testa, ancora più preoccupante dell'aspetto tecnico e atletico. Io credo che il Napoli, in queste ultime partite, abbia dimostrato una solidità di squadra, una compattezza di squadra. E poi è chiaro che, se hai quel fuoriclasse, che già mi immagino l'anno prossimo con una maglia diversa, il singolo fa la differenza".

Immagini già McTominay con un'altra maglia?

"Già me lo immagino con una maglia diversa. Lì si realizza una plusvalenza importantissima per il Napoli. Quando c'è un fuoriclasse del genere, il singolo fa la differenza. Però, ripeto, ho visto una squadra molto compatta, molto ben messa in campo, senza distanze tra i reparti, con la giusta testa. Ha reagito nelle ultime partite e ho la sensazione che si stia parlando di squadra in questo momento. Poi il singolo fa la differenza, se hai McTominay".

È la prima volta che si vede un Napoli coeso nella gestione Allegri?

"Io l'ho sempre detto, non credo che Allegri sia arrivato a Napoli rincretinito. Allegri ha solo accettato una situazione che un allenatore del suo standing avrebbe dovuto non accettare. Ecco, quello è un altro ragionamento. Ma stiamo parlando di un allenatore che sa leggere le partite, di un allenatore che ha vinto tantissimo, riconosciuto come uno che in panchina sa interpretare le varie situazioni. Non è che all'improvviso è venuto a Napoli e ha dimenticato tutto. Qui è venuto e ha accettato una situazione che un allenatore del suo standing avrebbe dovuto non accettare".

Allegri avrebbe potuto continuare a percepire lo stipendio dal Milan, invece ha scelto di venire a Napoli perché credeva nel progetto. Quanto hanno inciso gli infortuni sulle difficoltà incontrate?

"Assolutamente. Lui viene a Napoli innanzitutto perché credo sia stato convinto ad attraversare una fase della storia del Napoli di ricostruzione. Ma intendetemi bene: di ricostruzione riportandoci a un modello di gestione antecedente a quello di Conte. Quindi quest'anno andiamo avanti così, poi, se riusciamo, valorizziamo qualcosa che l'anno scorso non è stato possibile valorizzare. Dall'anno prossimo riprendiamo a realizzare plusvalenze vendendo i migliori e andando a pescare, con una buona attività di scouting, prospetti capaci di diventare quelli che sono stati i vari Kvaratskhelia, Kim, Osimhen, Fabian Ruiz e così via. Il Napoli ritorna a quel modello. Quel modello è stato accettato da Allegri, metabolizzato da un allenatore che vuole fare un percorso insieme alla società. Io credo che qualsiasi altro allenatore che avesse preso il Napoli a luglio oggi sarebbe stato già licenziato. Allegri no".

Cosa è cambiato nello spogliatoio del Napoli?

"È cambiato che i calciatori sono dei ragazzi con una psiche particolare. Non tutti hanno quella forza mentale che hanno i grandissimi campioni. Il Napoli non ha un gruppo di giocatori con una struttura mentale fortissima. Infatti ha vinto quando ha avuto un allenatore con uno stile di gestione molto forte: lo Spalletti del primo e del secondo anno, Conte. Quando ha avuto stili di gestione un po' più coinvolgenti e democratici, hanno mollato. Io credo che Allegri sia partito con quel modello anche per recuperare dalla cura Conte. Poi si è reso conto che stava perdendo la bussola ed è ritornato a una gestione abbastanza decisa e determinata, che ha riportato subito quelle strutture mentali non fortissime a fare squadra. I giocatori del Napoli hanno bisogno dello scudiscio".

Se il Napoli dovesse tornare a un modello basato sui giovani e sulle plusvalenze, quanto potrebbe essere competitivo Allegri in campionato e in Champions League?

"Fatta eccezione per il mio grande amore, Antonio Conte, che è un animale da risultato. Tu gli dai un pezzo di legno e gli dici: 'Da qui deve uscire il Cristo velato'. Fatta eccezione per quei quattro, cinque o sei allenatori a livello mondiale capaci di determinare il risultato ed essere vincenti, un allenatore come Allegri, in questo momento, ha bisogno anche di riscrivere un po' la sua storia. Arriva da situazioni complicate nelle sue ultime esperienze e ha bisogno di un progetto che non richieda immediatamente una vittoria. Io credo che, ritornando a quel modello di gestione, dobbiamo tenere presente che siamo stati abituati a mangiare caviale negli ultimi anni ed è un po' difficile ritornare alla pasta e fagioli. Non dico che dobbiamo ritornare alla pasta e fagioli, ma dobbiamo, come tifosi, pensare che non possiamo più pretendere successi costanti. La qualificazione in Champions League, quindi arrivare tra le prime quattro, diventa un obiettivo non minimo, ma massimo che si pone il Napoli. Il superamento del primo turno della Champions, non oltre, una finale di Coppa Italia: questi sono gli obiettivi che deve porsi il Napoli oggi e in futuro. Ritorniamo a quel modello. Abbiamo vissuto anni bellissimi, gloriosissimi, ci siamo abbuffati di caviale. Oggi dobbiamo ritornare ad assaporare e a gustarci quello che arriva".

Cosa pensi del progetto del nuovo centro sportivo a Qualiano?

"Eliminiamo l'avverbio temporale. Il 'presto' ti inviterei a utilizzarlo con parsimonia. Perché, se tutto va bene, quel progetto vedrà terminati i lavori nel 2028. Se tutto va bene, nel 2028. 'Presto' è una parola grossa. Sono molto scettico. Perché per il momento siamo solo a un preliminare. Anzi, non è neanche un preliminare, è un preaccordo. Poi hanno detto che a gennaio si dovrebbe chiudere. Dobbiamo vedere le licenze urbanistiche. C'è ancora un bel percorso da fare prima di parlare di centro sportivo a Qualiano. Non ci facciamo portare sulla giostra. È un preliminare che ha previsto una spesa minima rispetto all'investimento totale, presumo con una serie di clausole all'interno, per cui potrebbe essere prevista la restituzione anche della caparra anticipata, nel caso in cui non si ricevessero le necessarie autorizzazioni urbanistiche. Da lì a vendere il tutto come se fosse già partito il centro sportivo ce ne passa. È come salire sul cavalluccio della giostra: è facile fare il giro gratis".