Radio TN "Schierate questi 3 del Napoli col Sassuolo", i consigli di Fantacalcio a RTN

Ultime calcio Napoli, i consigli di fantacalcio in vista del Sassuolo

In vista della sfida tra Sassuolo e Napoli, arrivano sei suggerimenti in chiave Fantacalcio per il prossimo weekend di Serie A. Secondo Fantacalcio.it, con l'intervento di Carmine Cassandra ai microfoni di Radio Tutto Napoli, sono tre i giocatori neroverdi e altrettanti gli azzurri da prendere in considerazione quando si prepara la formazione. Indicazioni utili per chi è alla ricerca di bonus e buoni voti in una partita che potrebbe offrire diverse occasioni.

Sassuolo, tre nomi da schierare

Per quanto riguarda la formazione emiliana, i profili consigliati sono Obrador, Thorstvedt e Berardi. Tre giocatori che possono rappresentare valide opzioni per i fantallenatori in vista dell'impegno contro gli azzurri. Attenzione soprattutto a Berardi, chiamato a mettere la propria qualità al servizio della squadra.

Napoli, fiducia a Beukema, Spinazzola e Giovane

Sul fronte partenopeo, invece, i tre nomi indicati sono Beukema, Spinazzola e Giovane. Il difensore olandese e l'esterno italiano sono due profili da valutare attentamente per la formazione titolare, mentre Giovane rappresenta un'ulteriore soluzione offensiva da prendere in considerazione. Sei indicazioni complessive, dunque, per affrontare al meglio la giornata di Fantacalcio.