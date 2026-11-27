Podcast Marino: "Gilmour può ereditare il ruolo di Lobotka! Lang? Quando si rompono i piatti..."

Marino analizza la crescita di Gilmour e Lang, la situazione infortuni e le strategie di mercato del Napoli, soffermandosi sull'interesse per Cacciamani.

Giuseppe Marino, allenatore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Quando nelle prime giornate guardavamo il calendario, sapevamo che dopo quelle partite un po' più difficili ce ne sarebbero state due o tre in cui il Napoli avrebbe avuto il calendario a favore. Ovviamente una cosa è guardare le partite sulla carta, un'altra è vedere come si mettono, perché le situazioni possono cambiare tra infortuni e altre problematiche. Dovremmo arrivare alla partita contro il Milan con tre vittorie consecutive, compresa quella contro il Torino. Arrivare al Milan con questi nove punti e giocarcela potrebbe riaprire qualche discorso particolare. Fino a quel momento, però, credo che il Napoli debba ragionare partita dopo partita, senza guardare la classifica e cercando di dare continuità. Abbiamo sempre parlato di una squadra che contro le grandi fa bene, mentre purtroppo va in difficoltà quando deve fare la partita".

L'emergenza infortuni sembra progressivamente rientrare. Questo aspetto lascia maggiore spazio all'ottimismo?

"Piano piano si sta aggiustando la situazione per quanto riguarda le indisponibilità. Dispiace per Vergara, credo che avrebbe potuto darci una mano e sarebbe stato importante anche per lui avere un po' di continuità dopo la Nazionale e le prestazioni che ha fatto. Purtroppo in un percorso queste cose capitano, ma a Napoli capitano spesso. Bisognerebbe veramente esaminare la situazione e capirne i motivi. Io credo che molto possa essere dovuto anche alle condizioni dei campi, che purtroppo non sono ottimali. Sappiamo bene che il centro di Castel Volturno è nato su dei campi da golf. Credo che molte problematiche possano essere dovute anche a quello, ma non vorrei peccare di presunzione. È arrivata anche l'ora di adattare il numero di calciatori delle rose a quello delle partite, che sono aumentate nel corso degli ultimi anni".

Billy Gilmour sta crescendo partita dopo partita. Può diventare il padrone del centrocampo del Napoli?

"Assolutamente. Sono quei giocatori che mi fanno impazzire, perché sono intelligenti e generosi. Lui, prima ancora che gli arrivi la palla, sa sempre cosa fare e fa la giocata giusta. Credo che possa ereditare tranquillamente il ruolo di Lobotka. Il bello sarebbe continuare ad averli entrambi, perché avere due play in costruzione, oggi che le squadre ti vengono a prendere alte e forti, è una buona soluzione. L'ha utilizzata Conte e l'ha utilizzata anche un po' Allegri, quindi credo che possano tranquillamente coesistere. Vedremo cosa succederà sul mercato, ma le prestazioni di Billy Gilmour sono state illuminanti. Nelle ultime partite ha commesso pochissimi errori, facendo sempre le giocate giuste. Riesce quasi sempre a trovare la giocata in verticale, è uno di quei pochi giocatori che difficilmente vedi giocare all'indietro. Quando il Napoli costruisce cerca sempre la giocata in avanti, è sempre propositivo. È un giocatore che mi piace tantissimo e la continuità gli sta dando anche la consacrazione. Spero che quando tornerà Lobotka non venga sacrificato. La bravura di un allenatore deve essere anche quella di riuscire a far coesistere questi giocatori, perché Lobotka, Gilmour, De Bruyne e McTominay sono tanta roba".

Noa Lang sembra essersi ritrovato e appare maggiormente coinvolto nel progetto tecnico. È da escludere una sua partenza a gennaio?

"È un giocatore che esteticamente mi è sempre piaciuto, perché ha una corsa pulita, una buona tecnica e si vede che ha del potenziale. Si vede anche che ha l'appoggio dei compagni nello spogliatoio. Quando il gruppo ti supporta, capisci che la sua è una questione caratteriale, ma certi atteggiamenti sono sbagliatissimi. Pratichiamo uno sport in cui siamo un esempio quando andiamo in campo, soprattutto per i ragazzi che hanno un sogno e vogliono realizzarlo. Così non dai un buon esempio a un ragazzino che guarda la partita, né tantomeno riesci a conquistarti le simpatie dei tifosi. La cosa principale per un calciatore deve essere avere un atteggiamento consono e rispettoso nei confronti della piazza, indipendentemente dalle proprie capacità. Noi abbiamo avuto il migliore al mondo e non si è mai permesso di zittire o fare gesti del genere. Poi c'è la funzionalità di un giocatore, che in Lang non vedo. Vedo un calciatore che fa tante belle giocate, ma che è poco incisivo. Forse nell'ultimo periodo sta riuscendo a trovare un po' di incisività, ma un giocatore di quel livello deve incidere sempre. Sembra che faccia sempre la stessa giocata, dovrebbe lavorare maggiormente su questo aspetto, anche se tecnicamente non si discute. Per esperienza penso che quando si rompono i piatti difficilmente si riescano ad aggiustare. Sono contento che faccia delle buone prestazioni, perché magari così il Napoli riesce anche a ottimizzare qualcosa sul mercato, qualora dovesse cederlo. Se invece dovesse rimanere, spero che lui, come De Bruyne e altri giocatori sui quali circolano delle voci, faccia del proprio meglio e rispetti la maglia. Il tifoso vuole vedere la maglia sudata, vuole vedere l'impegno".

Sul mercato si parla molto dell'interesse del Napoli per Cacciamani del Torino. Ti convince questo profilo?

"Cacciamani e Favasuli sono giocatori con i quali si potrebbe costruire un nuovo ciclo. Il problema è che penso che i costi siano eccessivi. Prima un calciatore, per arrivare a una valutazione di 20-25 milioni di euro, doveva dimostrare qualcosa con continuità. Adesso basta un anno e si vedono giocatori sovrapprezzati. Poi sappiamo che il Torino è una bottega carissima: tra Maksimovic, Buongiorno e Milinkovic-Savic gli abbiamo pagato tre o quattro campionati. Cacciamani è comunque un buon giocatore. Credo che il Napoli dovrebbe tornare a prendere questi calciatori prima che arrivino in determinate squadre. Sappiamo bene che, per la gestione del budget, non abbiamo la forza di andare a prendere i fuoriclasse. Il Napoli dovrebbe concentrarsi nuovamente sullo scouting e andare a prendere questi ragazzi quando sono in fase di esplosione, non quando sono già esplosi. Altrimenti subentrano anche altre piazze importanti, si crea un'asta e diventa difficile uscirne. Cacciamani potrebbe dare una mano e sostituire un po' Spinazzola, considerando anche che nelle ultime partite ho visto molto meglio Olivera da braccetto".

Per la formazione dei sogni del Napoli, chi sceglieresti come primo attaccante tra Vinicio, Altafini, Careca, Higuain e Cavani?

"Gonzalo Higuain. Sicuramente parliamo anche di giocatori storici come Altafini, ma credo che tra gli attaccanti più forti che il Napoli abbia avuto ci siano proprio Gonzalo Higuain, Careca e Cavani".