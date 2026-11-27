Podcast Cacciamani-Napoli, Schira: "Nessuna trattativa! Il Torino parte da 40mln..."

Nicolò Schira fa il punto sul mercato del Napoli: le cifre per il rinnovo di McTominay, gli obiettivi in attacco e il possibile erede di Meret.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Pedro Morisco-Napoli pista concreta? Assolutamente sì. Tra l'altro è un nome che nell'agenda di Giovanni Manna figura già da un paio d'anni. Nel primo anno di Manna a Napoli, il club stava già provando a prendere questo portiere, che costava 5 milioni di euro più il 20% sulla futura vendita. Il Napoli avrebbe potuto eventualmente appoggiarlo in prestito a qualche società amica, ma alla fine l'operazione non si è fatta. Due anni dopo Morisco è cresciuto tanto, è entrato nel giro della Nazionale brasiliana e Carlo Ancelotti ne parla benissimo. In Brasile viene considerato l'erede del grande Alisson, che proprio in Italia è esploso con la Roma. Chissà che a Napoli non possa esplodere Morisco. Secondo me è più un'operazione per l'estate che per gennaio. Meret è in scadenza, i dialoghi per il rinnovo sono fermi da tempo e dopo nove anni potrebbe anche finire la sua avventura in azzurro, con Milinkovic-Savic a fare il secondo oppure no, questo lo capiremo. Sicuramente c'è l'idea di prendere un portiere giovane e forte sul quale ricostruire".

Il Napoli vuole tornare a investire prevalentemente sui giovani talenti?

"In passato il Napoli è sempre stato bravo a prendere giocatori giovani, bravi e di talento, che poi in azzurro si sono consacrati e sono diventati dei campioni. Quando sono arrivati a Napoli i vari Kvaratskhelia, Osimhen, Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz non erano dei campioni, erano giocatori bravi, di talento, che a Napoli hanno acquisito quella considerazione internazionale di cui poi hanno goduto per tutto il resto della carriera. Secondo me il Napoli tornerà all'antico, prendendo giocatori under 25, possibilmente anche under 23, tre o quattro innesti importanti tra gennaio e l'estate per ricostruire un nuovo ciclo. D'altronde quella del Napoli è la squadra più vecchia della Serie A per età media e va ringiovanita".

Quanto c'è di concreto nell'interesse del Napoli per Cacciamani? Qual è la valutazione del Torino?

"Ne avevo parlato già a maggio, quando avevo intercettato un fedele collaboratore di Manna al Brianteo, in occasione della semifinale playoff tra Monza e Juve Stabia. Che il Napoli segua Cacciamani e lo apprezzi è una cosa che posso confermare, ma in questo momento non c'è nessuna trattativa tra Napoli e Torino. Innanzitutto perché oggi la priorità non è intervenire sulla fascia sinistra. Cacciamani piace al Napoli, che magari ci proverà per l'estate. Attenzione, perché sotto i 35 milioni Urbano Cairo non si vuole sedere. Ho letto in questi giorni cifre da 20, 22 o 25 milioni, ma ho chiesto al Torino e mi hanno detto che a 25 milioni non lo vendono. Magari le cose cambieranno tra qualche mese, ma oggi il Torino parte da 40 per prenderne 35. Se uno pensa di prenderlo a 20-25 milioni, c'è un po' di distanza. In realtà il Napoli non ha mai fatto un'offerta. Lo ha visionato tante volte quest'anno, lo segue da diversi mesi ed è un nome da tenere d'occhio. È un classe 2007 e il Napoli vuole ringiovanire e italianizzare la rosa, ma è un discorso per l'estate".

Quali sono invece le priorità del mercato di gennaio? E quali giocatori potrebbero partire?

"La priorità è l'attaccante, uno o due in base alle uscite, e poi qualcosa a centrocampo, perché comunque in estate il Napoli perderà Anguissa e De Bruyne. Vedremo cosa succederà già a gennaio, qualora arrivassero delle offerte interessanti. Lucca è in uscita, Giovane potrebbe andare in prestito e la sensazione è che anche Neres possa partire. Vedremo cosa accadrà per Lang, che è stato rivalutato e rilanciato da Allegri. Se poi arriva un'offerta da 30 milioni, secondo me si può anche valutare. Se invece devi darlo in prestito con diritto di riscatto, nella vita ha dimostrato di poter essere utile. So che a Napoli il nome di Lang divide sempre un po' la tifoseria, che spesso lo ha fischiato al Maradona, però in campo ha dato qualche segnale di rinascita nelle ultime partite, tra cui il bel gol realizzato a Manchester. Serve sicuramente una punta, un alter ego di Hojlund, perché non si può pensare che il danese giochi tutte le partite dal primo al novantesimo minuto".

Per l'attacco è più concreto il nome di Sebastiano Esposito o quello di Varela?

"Secondo me Esposito e Varela non sono in contrapposizione. Varela è un centravanti, Esposito è un jolly offensivo. Se escono Giovane e Neres, puoi prendere un giocatore come Esposito, che può giocare a destra, a sinistra, fare l'esterno o il falso nueve. Lui nasce però come seconda punta, che secondo me è il suo ruolo perfetto. In Primavera faceva anche il trequartista. Prenderesti un ragazzo italiano di talento che sa fare tanti ruoli, un jolly che il Napoli negli ultimi anni ha avuto soltanto con Raspadori, anche se poi in azzurro si è espresso a corrente alternata. Sono quei giocatori che tornano utili proprio perché possono ricoprire tanti ruoli. Varela, invece, è un discorso legato al centravanti. Manna stravede per lui, gli piace tantissimo e il Napoli è stata la prima società a fare una telefonata già a fine settembre. Adesso stanno arrivando tutti. Va detto che il Napoli è stato il primo, poi non so se manterrà la pole fino al traguardo, perché dipenderà molto anche dalle offerte".

Quanto costa Varela? Il Napoli dovrebbe anticipare la concorrenza acquistandolo già a gennaio?

"Varela rappresenta un investimento pesante, perché per prenderlo devi spendere 35 milioni. Bisogna capire se il Napoli ritenga congruo questo investimento già nella finestra di gennaio. È chiaro che se le italiane non lo prendono a gennaio, e vale per il Napoli come per la Juventus, poi in estate diventa dura. Se Varela resta al Monza, continua così e fa 25 gol, poi non ti chiedono più 35 milioni, ma 50 o 70. A quel punto arriva la Premier League, che peraltro sta già arrivando. Sono stato a Monza anche recentemente e ho parlato con colleghi che ci vanno tutte le settimane: a ogni partita ci sono quattro o cinque osservatori stranieri. Sono venuti il Barcellona, l'Arsenal, il Liverpool, il Manchester United, più volte il Tottenham e il Brighton. Si sta accendendo il mercato, quindi più passano le settimane e più diventa complicato. L'Inter ci ragiona per l'estate, mentre Napoli e Juventus sono le società italiane che a gennaio potrebbero avere la possibilità e l'intenzione di spendere 35 milioni. Magari diventano 30 più bonus, ma siamo lì: la prima cifra deve essere un tre".

A che punto è la trattativa per il rinnovo di Scott McTominay? L'eventuale addio di De Bruyne potrebbe agevolarla?

"Sicuramente libererebbe spazio salariale, quindi sarebbero risorse che il Napoli potrebbe utilizzare per arrivare a una blindatura di McTominay. Partiamo dal presupposto che McTominay in questo momento a Napoli sta molto bene. Mentre su altri giocatori ci sono delle riflessioni sul loro futuro, lui sta dando priorità al Napoli, nonostante il suo agente abbia sparato altissimo. Dopo lo scudetto chiedeva 12 milioni, quest'estate ne chiedeva 10 per rinnovare. A quelle cifre il Napoli, come qualsiasi altra squadra italiana, non ha la forza e la possibilità di arrivare. Il Napoli può mettere sul piatto, ed è questa la sua intenzione, un rinnovo quadriennale con una serie di bonus per arrivare a 7,5 milioni, magari anche 8. Bisognerà capire quali saranno i bonus facili e quelli difficili, magari garantendo a McTominay di superare i 7 milioni e prevedendo altri bonus più complicati, legati alla vittoria di trofei. C'è da lavorare e da ragionarci. L'ultimo summit è stato importante per ribadire l'apertura totale di McTominay, che sta aspettando il Napoli. Escono delle voci in Inghilterra, ma oggi lui non ha come priorità quella di tornarci".

McTominay potrebbe diventare la bandiera del Napoli del futuro?

"Non è neanche soltanto una questione di soldi, perché quest'estate c'era un importante club arabo che gli offriva 12 milioni netti più bonus e lui non lo ha neanche preso in considerazione. Ecco perché bisogna fare uno sforzo da entrambe le parti. Secondo me, se l'agente abbassa un po' le pretese e il Napoli rilancia, si può trovare una quadra e fare di McTominay l'Hamsik di questa era calcistica, il simbolo e la bandiera straniera della squadra. Magari un domani, tra due o tre anni, quando smetterà anche Di Lorenzo, potrebbe diventare il futuro capitano. È già il simbolo della squadra, ma potrebbe diventare ancora di più una bandiera, come era successo qualche anno fa proprio con Marekiaro".