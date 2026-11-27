Podcast Maradona, il manager storico: "Vi presento La Zurda de Dios"

Stefano Ceci racconta l'inaugurazione de "La Zurda de Dios", svela un rito scaramantico di Antonio Conte e invita a dare tempo a Massimiliano Allegri

Stefano Ceci, storico amico e manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per raccontare la nuova iniziativa dedicata al Pibe de Oro, inaugurata il 25 novembre, nel giorno del sesto anniversario della sua scomparsa. Ceci ha presentato "La Zurda de Dios", l'impronta del piede sinistro di Diego installata nei Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal celebre murale. Nel corso dell'intervista ha condiviso alcuni ricordi personali di Maradona, svelando anche un curioso retroscena su Antonio Conte. Spazio infine a una riflessione sul momento del Napoli di Massimiliano Allegri.

Hai scelto proprio il 25 novembre, anniversario della morte di Diego, per inaugurare questa nuova iniziativa.

"Ho scelto questa data, come faccio anche con quella del 30 ottobre, per dare modo di aiutare i bambini del Santobono con La Mano de Dios, perché ogni anno organizziamo un evento proprio per aiutare i bambini. Ovviamente il 25 novembre è una data triste per tutti quanti, però nello stesso tempo, con questa nuova iniziativa, secondo me si è chiuso il cerchio. Abbiamo il murale di Largo Maradona, uno dei luoghi più visitati in Italia, e adesso anche la possibilità di avere l'impronta del piede di Diego Armando Maradona. Penso che più di questo non si possa chiedere. C'è lo store di Dios e abbiamo trovato la location giusta, perché altrimenti si crea troppa confusione. Bisogna fare in modo che vengano esplorati tutti i Quartieri Spagnoli, che ormai sono diventati una meta turistica. Nel 2018, quando feci questa scansione del piede di Diego, mi dicevo che prima o poi mi sarei inventato qualcosa. Poi c'è stata la presentazione della statua, il 28 novembre 2021, e mi chiedevano sempre perché non fosse possibile vederla. La statua è stata installata in un posto iconico, una posizione migliore non si poteva trovare, perché lì arrivano tutte le squadre e tutti i giocatori. È diventata un simbolo portafortuna sia per Spalletti che per Conte. Speriamo che anche Allegri si decida ad andare, forse non gliel'hanno ancora detto!".

L'impronta del piede sinistro di Diego può diventare un nuovo simbolo per i tifosi e i visitatori?

"Vi dico una cosa in più. A Conte regalai la miniatura della statua, esattamente due anni fa, durante la cena di Natale che facemmo a Portici. Una volta, parlando con Elisabetta, sua moglie, mi raccontò che Antonio, prima di uscire di casa, accarezzava il piede di Diego della statua che aveva nell'ingresso. Quindi è diventato un rituale, un rito andare ad accarezzare il piede di Diego. Le persone mi chiedevano come potessero fare anche loro. Onestamente mi è venuta questa idea, perché Diego è andato via fisicamente da Napoli, ma qui si respira Maradona dappertutto. Prendi un taxi e trovi l'immagine di Maradona. A qualcuno ho regalato anche il piedino di Diego, un portachiavi o un ciondolo con la collanina. È diventato un portafortuna, tutti lo vogliono. Sono veramente contento di questa grande iniziativa. Al murale vai, ti fai la foto e poi vai via. Adesso invece c'è la possibilità di strofinare il piede di Diego ed esprimere un desiderio. Ho creato una bacheca in quattro lingue, italiano, spagnolo argentino, inglese e cinese, dove tutti i visitatori potranno capire di cosa si tratta e che cos'è realmente quel piede. Di solito si dice: 'Madonna, mettici la mano tua!'. Adesso, nel calcio, possiamo dire: 'Diego, mettici il piede tuo!'".

Il ricordo di Maradona: "Un napoletano nato fuori città"

"Ti posso dire che, avendo vissuto con Diego, tutte le virtù e anche i difetti che abbiamo noi napoletani li potevi tranquillamente rivedere in lui, nel privato e nell'intimità. Era scaramantico: il sale, non toccare questo, non passare da lì... Cose talmente legate alla città in un modo incredibile. Quindi, come hai detto tu, è un napoletano nato fuori città. Diego è un napoletano a tutti gli effetti. Anche nelle partite di pallone, quando giocavamo fra di noi, aveva proprio questo spirito".

Il Napoli di Allegri e l'appello ai tifosi:

"Il Napoli sono due anni che non ha avuto la possibilità di giocare con tutti i calciatori della rosa. Partiamo da questo. Aveva più di trenta calciatori e ne ha utilizzati quasi la metà. Poi, ovviamente, dopo uno spettacolare Napoli di Spalletti, che era come andare a teatro, come ho sempre detto, è arrivato Conte: uno Scudetto, un secondo posto, una Supercoppa. Noi siamo abituati a vincere, purtroppo questo è il nostro male, perché non ci accontentiamo. Però io dico: diamogli tempo. Diamo tempo al mister, diamo tempo al recupero dei calciatori. Non possiamo pretendere di vincere sempre. In vent'anni dell'era De Laurentiis abbiamo vissuto il vero calcio a Napoli. Sono vent'anni che siamo ad altissimi livelli. Abbiamo affrontato Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester... Con Diego abbiamo avuto quegli anni straordinari, poi però c'è stato il buio completo. Abbiamo avuto la fortuna di avere una società che ha creduto in questa gestione e siamo riusciti a stare ad alti livelli. Prima di Maradona, con chi si confrontava il Napoli a livello internazionale? Noi napoletani aspettavamo che giocassero gli altri per poter vedere certe squadre. Adesso invece le affrontiamo. Quindi io dico: diamo tempo al recupero dei calciatori, diamo tempo al mister. Non possiamo stare sempre con il dito puntato. Purtroppo questa è una città che, come disse Gianni Minà, prima costruisce i suoi re e poi li distrugge. Cerchiamo di non farci scappare queste occasioni, perché vedere il Napoli affrontare squadre come Arsenal, Liverpool e Barcellona allo stadio Diego Armando Maradona è tanta roba".