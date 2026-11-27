Ultim'ora Schira: "Svolta portiere, Manna stregato dal nuovo Alisson! Cifre e dettagli"

Calciomercato Napoli, Morisco nuovo Alisson per Manna: il Coritiba chiede 8-10 milioni più il 20% sulla futura vendita

Pedro Morisco è un nome caldo per la porta del Napoli. Il direttore sportivo Manna lo ritiene pronto e lo considera il nuovo Alisson, un paragone che dà il senso delle aspettative attorno al giovane portiere brasiliano del Coritiba. Il giocatore è diventato una priorità del mercato azzurro, anche se il prezzo si è alzato rispetto al passato.

Il retroscena: 5 milioni due anni fa, oggi 8-10

Come ha svelato su YouTube Nicolò Schira, esperto di mercato, il Coritiba chiede oggi 8-10 milioni di euro più il 20% sulla futura vendita. Due anni fa, però, il Napoli avrebbe potuto prenderlo per 5 milioni, con la stessa percentuale in favore del club brasiliano. Il valore del portiere è cresciuto con le convocazioni in Nazionale e con le attenzioni di molti club in Brasile e in Europa, e per gli azzurri l'operazione costa di più.

Manna: "Pronto" e punto di partenza per il futuro

L'idea è di farne il punto di partenza per il dopo Meret, con il contratto del portiere azzurro in scadenza e Milinkovic-Savic non più intoccabile. La scadenza del contratto di Morisco con il Coritiba, a fine 2027, apre anche lo scenario del pre-contratto da luglio, ma il Napoli valuta se anticipare i tempi per evitare la concorrenza. Una scelta che dipenderà dalle condizioni economiche e dalla volontà del giocatore, con una trattativa che nelle prossime settimane potrebbe entrare nel vivo.