Ufficiale Si ferma De Bruyne! Il belga oggi si è allenato a parte per un problema: il report del club

Kevin De Bruyne ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare a due giorni dalla sfida di campionato contro il Sassuolo.

Non arrivano buone notizie dall'infermeria del Napoli in vista della trasferta di Reggio Emilia. A due giorni dalla sfida contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 15 al Mapei Stadium, Massimiliano Allegri deve fare i conti con un nuovo problema fisico per Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha svolto lavoro differenziato nella seduta mattutina a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno dunque da monitorare in vista del prossimo impegno di campionato.

Napoli, il report ufficiale dell'allenamento odierno

Di seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica.