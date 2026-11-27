Podcast Emergenza infortuni, Forgione: "Non sia un alibi! Serve un Napoli come quello di Manchester"

Angelo Forgione presenta la sfida contro il Sassuolo, analizza la situazione di Lucca e invita alla cautela nel giudicare la ripresa del Napoli di Allegri.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Turnover col Sassuolo? Sì, però poi la partita la devi vincere. Attenzione a gestire bene le energie, ma poi devi andare in campo con una squadra competitiva, perché se sottovaluti il Sassuolo il rischio è sempre dietro l'angolo. Il Napoli non si può permettere di sottovalutare niente e nessuno, perché questa è una partita che devi vincere sostanzialmente a mani basse. Devi portare a casa i tre punti, non c'è altra discussione. Se vogliamo venire fuori da questo brutto periodo dobbiamo fare questo, non vedo altra soluzione. È chiaro, però, che tutto deve passare anche attraverso una gestione delle energie. I cambi ci stanno, non so se su Rrahmani Allegri farà lo stesso ragionamento, però può succedere".

Il Napoli deve evitare di ripetere gli errori commessi nella trasferta di Venezia?

"Certo, quella partita ti deve far capire che, al di là della sottovalutazione dell'avversario, questi avversari li devi andare a prendere subito. Il primo tempo di Venezia era qualcosa di inguardabile. Poi nel secondo tempo viene fuori un gol casuale, chiaramente per degli errori commessi dal Napoli, che continua a fare degli errori, sbaglia anche il rigore e non pareggia la partita. Bisogna andare in ben altra direzione. Il Napoli, se si è svegliato come speriamo tutti, non deve assolutamente fare niente, ma proprio niente, che riguardi quella partita lì. Deve fare tutto l'opposto".

Considerando i tanti impegni delle prossime settimane, potrebbe essere un'occasione per far riposare Hojlund e rilanciare Lucca o Giovane?

"Mi risulta un po' difficile pensare in questo momento a Lucca, perché è evidente che il ragazzo sia molto in difficoltà. Poi le gerarchie sono anche cambiate e a questo punto si può serenamente considerare Giovane la seconda punta nelle gerarchie. Non credo che Allegri passi di punto in bianco a rimescolare nuovamente le carte, perché sta cercando di trovare delle certezze. Forse delle valutazioni rispetto al calciatore le ha fatte, forse avrà anche in mente di chiederne la cessione, di fare in modo che vada via a gennaio qualora dovesse esserci un'offerta plausibile. Questo, però, non significa che Lucca sia completamente fuori squadra. Se ci sarà la possibilità, o forse la necessità più che la possibilità, è chiaro che lo rivedremo in campo. Qualora dovesse accadere, lui dovrà essere pronto a sfruttare l'occasione. È inutile tornare a parlare di questi mesi, sappiamo quale sia stato il rendimento e quanti errori abbia commesso. Però il calcio è fatto di occasioni e di momenti. Magari non te lo aspetti, non se lo aspetta nemmeno lui, poi arriva il momento in cui va in campo, gli arriva una palla, la mette dentro e cambia completamente la storia. Ne abbiamo viste tante di situazioni del genere. Forse questa sarebbe più paradossale per il rendimento di Lucca, ma sono accadute storie del genere".

La prestazione di Manchester ha dimostrato che il Napoli può esprimersi ad alti livelli anche in piena emergenza infortuni?

"Gli infortuni possono tranquillamente essere un'attenuante, anche importante e seria, ma non devono mai essere un alibi. Spesso i calciatori, non verbalmente ma facendolo comunque capire, si sono nascosti dietro questo aspetto per nascondere delle loro problematiche interne. Se devo sottolineare un fattore positivo dell'altra sera, è che nonostante le difficoltà, che sono le stesse delle partite precedenti e di un periodo di defezioni che viene da lontano, i calciatori si sono aiutati. Non ho visto una squadra scollata e scoordinata. Magari i calciatori non hanno risolto i loro problemi interpersonali, ma quando vanno in campo devono saper superare certe difficoltà e capire che il bene ultimo è il risultato della squadra. Devono fare le cose per bene, aiutarsi l'uno con l'altro e superare le difficoltà. Così sono riusciti a venire fuori da Manchester imbattuti, quasi vincenti, e così devono continuare la stagione. Se risolveranno i problemi interni sarà meglio, ma ci sono tante squadre nella storia del calcio che hanno convissuto con queste situazioni. Posso citare l'esempio della Lazio dello scudetto degli anni Settanta, una squadra che nello spogliatoio era composta da più fazioni, che se le davano di santa ragione in allenamento, ma poi andavano in campo la domenica e vincevano le partite perché volevano qualcosa di univoco, un bene ultimo per tutti. Non è la stessa situazione del Napoli, ma può essere utilizzata come paradigma per capire che certe problematiche interpersonali non devono inficiare il bene ultimo di un collettivo".

Se Allegri riuscisse a risollevare il Napoli, superando anche le problematiche interne allo spogliatoio, sarebbe l'ennesima dimostrazione delle sue grandi capacità gestionali?

"Non mi spingo troppo oltre in questo momento, non perché non voglia rispondere alla domanda, ma perché adesso è troppo presto. Per me quello che conta è trovare la continuità dei risultati. Più avanti discuteremo di quello che avrà fatto Allegri e lo certificheremo sicuramente. Ci deve essere sempre onestà intellettuale: se fino a oggi l'abbiamo criticato, adesso stiamo ravvisando anche dei segnali di crescita, soprattutto della squadra. Ci aspettiamo che questo periodo diventi duraturo e a quel punto andremo a valutare per intero l'operato di Allegri, come avrà gestito lo spogliatoio e come sarà venuto fuori da una situazione critica che il Napoli si era creato con le sue stesse mani. Per il momento mi limito a dare questo impulso positivo, che deve venire un po' da tutti, in primis dall'allenatore, ma anche da una piazza intera che non deve remare contro. Poi, però, ci vogliono i risultati e la realtà dei fatti, dopodiché li andremo ad analizzare. Adesso non mi sento di cambiare di punto in bianco la valutazione della stagione del Napoli, né di proiettarmi più avanti. Sono troppo scottato dai risultati di questo inizio di stagione per poter dire che il Napoli sia guarito e considerarlo già tale tra un mese. Non me la sento, mi riservo di rispondere a tempo debito".