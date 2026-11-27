Podcast Guida per Sassuolo-Napoli, l'ex arbitro Iannone: "Un fatto normale, va cambiata la cultura"

Antonio Iannone commenta la designazione di Marco Guida per Sassuolo-Napoli, allontana il rischio di condizionamenti e promuove le nuove linee guida

Antonio Iannone, ex arbitro, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Guida di Torre Annunziata designato per Sassuolo-Napoli? Dobbiamo contestualizzare, se vogliamo trasmettere una sana e costruttiva informazione, quello che fu detto da Marco Guida, il momento in cui fu detto e perché fu detto. L'ordine temporale è importante, perché il mondo cambia e cambiano tutta una serie di situazioni. Credo che bisogna rimanere sull'attualità, che ci dice che il designatore Daniele Orsato, insieme alla sua commissione, aveva anticipato che Marco Guida in questa stagione avrebbe arbitrato il Napoli. Lo aveva fatto proprio per sgombrare il campo da polemiche e considerazioni, per un principio di trasparenza, tranquillità e serenità. Lo aveva fatto capire anche nelle intenzioni, designandolo come quarto ufficiale di gara. Orsato ha rispettato quell'impegno, al di là delle dichiarazioni che erano state fatte in un determinato momento, in un ordine temporale completamente diverso. Marco Guida è un profilo di assoluto livello sotto l'aspetto umano e professionale, ho il piacere e l'onore di conoscerlo. Qualche giorno fa era impegnato in una gara di Champions League, è considerato nella top élite ed è un profilo di assoluta garanzia".

Questa designazione può rappresentare anche un cambiamento culturale nel mondo arbitrale italiano?

"Io richiamerei l'attenzione su un altro fatto: mi aspetto da parte di Daniele Orsato che Fabio Maresca possa arbitrare il Napoli, così come Doveri o Sozza hanno arbitrato a Milano o a Roma. Che Guida arbitri il Napoli è un fatto normale, naturale. Non è ancora un cambiamento culturale, perché noi a queste latitudini oggi ci stiamo piacevolmente meravigliando di questa designazione. Mi aspetto che in un prossimo futuro Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli, possa arbitrare il Napoli, così come è successo a Doveri, che è di Roma, o a un arbitro di Milano che ha arbitrato a Milano. A quel punto potrò dire che effettivamente c'è una nuova cultura, una nuova prospettiva e qualcosa che è cambiato anche dalle nostre parti".

Eventuali episodi arbitrali controversi potrebbero alimentare ulteriori polemiche, proprio alla luce delle dichiarazioni passate di Guida?

"Comprendo la domanda e le considerazioni che possono fare anche coloro che ci ascoltano, ma io dico assolutamente nessuna polemica, zero. Sia per il profilo altissimo dell'arbitro sia per la sua conoscenza e competenza, indipendentemente dal colore della maglia. Ricordiamoci, e lo dico anche come invito a me stesso, che il primo tifoso di se stesso è l'arbitro. L'arbitro ha tutta la voglia e la volontà di fare risultato per se stesso. Cosa significa? Fare una brillante prestazione, che vinca il migliore e che qualsiasi decisione prenda sia quella giusta. Poi l'eventuale errore o valutazione diventa oggetto di analisi, vista anche la tecnologia a disposizione sul terreno di gioco. Che un arbitro sia di Napoli e arbitri il Napoli, che sia di Roma e arbitri a Roma oppure che arbitri le squadre di Milano non cambia assolutamente nulla. Se un giudice deve giudicare un imputato che abita nel suo stesso palazzo, perché non dovrebbe poterlo giudicare? Io faccio il mio lavoro, tu fai il tuo. Se poi il retropensiero ci porta a vedere sempre qualcosa di diverso, allora il problema è di chi pensa in quella direzione, perché alimenta sempre un dubbio che secondo me non porta da nessuna parte. Va bene il dubbio, purché sia propositivo e costruttivo".

Dopo le prime dodici giornate di campionato, ritieni che le nuove linee guida arbitrali stiano producendo gli effetti sperati?

"La direzione è quella giusta e la stanno apprezzando non soltanto gli addetti ai lavori. È già importante avere un apprezzamento e un consenso trasversale da parte di dirigenti, giocatori, staff tecnici, quindi di tutto il mondo del calcio, ma anche dei media. Questo nuovo modo di arbitrare va a premiare la spettacolarità: meno interruzioni, pallone sempre in gioco, minori perdite di tempo e, aggiungo, un aumento del tempo effettivo di gioco. Tutto questo aumenta la spettacolarità e le opportunità di segnare una rete. I fruitori del prodotto calcio vivono emozioni e questo permette a tutti di godere dello spettacolo. C'è ancora ovviamente da lavorare, perché le cose vanno sempre migliorate, ma la direzione è quella giusta".