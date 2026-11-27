Rrahmani: "Vorrei chiudere la carriera a Napoli! Allegri? Tutti crediamo in lui! Su obiettivi e città..."

Rrahmani racconta il suo legame con Napoli, il rapporto con Massimiliano Allegri, i ricordi dei due Scudetti e il sogno di chiudere la carriera in azzurro.

Sette stagioni in azzurro, due Scudetti, una Supercoppa Italiana e un legame sempre più forte con la città. Amir Rrahmani è ormai uno dei leader dello spogliatoio del Napoli. Il difensore kosovaro si è raccontato in una lunga intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, ai microfoni del giornalista Gianluca Miranda, soffermandosi sul momento della squadra, sulla fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri e sul proprio futuro.

Amir, sei uno dei leader di questa squadra. Per te abbiamo terminato gli elogi, sappiamo quanto vali. Ci racconti il tuo segreto, il tuo amore per la maglia azzurra? “Questo è il settimo anno che sto qua, è normale che l’affetto cresce ogni anno, se passi bene qua. Dopo il successo che abbiamo avuto con gli Scudetti e Supercoppa, questo affetto è cresciuto. Speriamo di crescere ancora”.

Hai vissuto due Napoli molto diversi, quello che ha conquistato il primo Scudetto e quello che ha saputo ripetersi. Se dovessi raccontare a un compagno arrivato oggi cosa significa indossare questa maglia, qual è la prima cosa che gli diresti? “È una maglia che rappresenta una città, un popolo e normalmente le responsabilità sono alte, come nelle altre squadre grandi”.

Hai uno Scudetto preferito tra i due? “Sì, il secondo perché era nell’ultima partita, però anche il primo è stato molto bello perché era dopo tanti anni”.

Nell’ultima settimana abbiamo visto finalmente un Napoli all’altezza dei suoi obiettivi. Questa stagione si può risollevare? “Sì, speriamo di avere continuità. La cosa più importante è la continuità perché sembra che abbiamo trovato un po’ il ritmo. La continuità è un sacrificio che dobbiamo fare tutti insieme. Speriamo di andare avanti con fiducia e poi i punti che faremo ci danno la forza per le prossime partite”.

Il Napoli sta lavorando anche con la difesa a tre. Per un centrale come te, che ha interpretato diversi sistemi di gioco, cosa cambia davvero? La posizione in campo oppure il modo di leggere le situazioni e comunicare con i compagni? Hai una preferenza tra difesa a tre e difesa a quattro? “Dico sempre l’atteggiamento che portiamo noi in campo. Tutti i giocatori, solo se un giocatore non è al 100%, poi dopo si vede in campo, quindi dipende sempre da noi, da come entriamo in campo e con quale concentrazione facciamo le cose”.

Rrahmani sul rapporto con Allegri e la forza dello spogliatoio del Napoli

Ci racconti un po’ il vostro rapporto con Allegri? In questo avvio di stagione, nonostante le cose non siano andate benissimo, si è notato sempre un certo feeling con l’allenatore e unione tra i compagni di squadra. “Non credo che un giocatore possa essere scontento con un allenatore nel calcio di oggi, perché prima erano meno partite, erano giocatori che giocavano molto meno. Ora sono tante partite, tante competizioni e ognuno di noi ha il suo spazio per giocare. Tutti noi crediamo nel nostro allenatore, nel lavoro che fa lui e il suo staff. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo tutti i giorni”.

Voi siete un gruppo che ha vinto tanto e le aspettative della piazza si sono alzate. Come si fa a mantenere la stessa fame di vittoria? “Quello che ti deve portare l’allenatore, ti deve portare la squadra. I nuovi giocatori che vengono ti apportano una freschezza, una nuova fame di vincere. Penso che questo sia un segreto. Quando vengono i nuovi giocatori portano quella energia, almeno questa la sento io. Quando portano loro questa energia anche tu la senti come obbligo di dare tutto e di cercare di vincere tutte le partite”.

Dopo le battaglie delle notti di Champions League, sei completo su tanti aspetti. C’è qualcosa in cui ti senti di dover migliorare? “In tutti gli aspetti ti puoi migliorare anche se sono 32 anni. In tutti gli aspetti si può migliorare ancora, non solo io ma tutti. In qualche partita tu pensi che sei perfetto, poi ci sono altre partite che ti fanno sentire o meno perfetto. Poi dipende dall’avversario, giocatori forti, partita difficile, sono tanti fattori che ti fanno giocare in una o l’altra maniera. Però devi credere in quello che fai e cercare di migliorare tutti i giorni perché non c’è un giocatore che è perfetto, non esiste”.

Hai attraversato momenti in cui il Napoli ha dovuto ritrovare equilibrio e fiducia. Da leader dello spogliatoio, cosa si dice davvero tra di voi? Si parla di tattica, si cerca una reazione emotiva o basta guardarsi negli occhi? “Basta guardare negli occhi e vediamo il compagno che qualcosa non sta andando bene e poi cerchiamo tra di noi a parlare e aiutare il compagno. Poi il mister con lo staff fa l’altro lato del lavoro, però in difficoltà deve essere sempre insieme”.

Rrahmani sogna di chiudere la carriera al Napoli: il legame con la città e i tifosi

Sei entrato nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, sei qui da anni e conosci bene la città. Immagini di terminare la tua carriera al Napoli? Per te è un sogno, un pensiero, ci pensi? “Sì, sarebbe bello, però non sappiamo quanto tempo giocherò. Ripeto, sarebbe bello finire la carriera qua perché ho passato tanti anni qua. Due Scudetti, una Supercoppa, come ho detto prima, però nel calcio non si sa. Però speriamo”.

Tu parli molto bene la lingua italiana, ormai sei anche un napoletano doc. Con il napoletano come va? Hai imparato qualcosa? “Il napoletano è un po’ difficile, però capisco quando parlano i napoletani tra di loro. Sì, dico una parola, ma queste che sanno più o meno tutti: fratm’”.

Con i tuoi compagni il napoletano va bene? C’è qualcuno, per esempio McTominay o Hojlund, che sa già qualcosina? “Non ho sentito parlare tanto, perché loro non parlano tanto italiano, però non ho sentito parole napoletane, tranne queste che sono più semplici”.

Un ultimissimo saluto ai tifosi del Napoli. “Saluto tutti i tifosi e li ringrazio per quello che fanno sempre in tutte le partite che vengono, ci aiutano. Perché non è facile essere dietro di noi, essendo tante partite. Siamo veramente felici di avere loro al fianco nostro, specialmente nella difficoltà”.