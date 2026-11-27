Podcast Rinnovo McTominay, Schira svela tutto: "Napoli pronto a offrire fino a 8mln con i bonus!"

Il rinnovo di Scott McTominay continua a tenere banco in casa Napoli: Nicolò Schira racconta quali sono le intenzioni del club azzurro.

A che punto è la trattativa per il rinnovo di Scott McTominay? L'eventuale addio di De Bruyne potrebbe agevolarla? Quesiti posti a Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Di seguito la risposta del collega: "Sicuramente libererebbe spazio salariale, quindi sarebbero risorse che il Napoli potrebbe utilizzare per arrivare a una blindatura di McTominay. Partiamo dal presupposto che McTominay in questo momento a Napoli sta molto bene. Mentre su altri giocatori ci sono delle riflessioni sul loro futuro, lui sta dando priorità al Napoli, nonostante il suo agente abbia sparato altissimo. Dopo lo scudetto chiedeva 12 milioni, quest'estate ne chiedeva 10 per rinnovare. A quelle cifre il Napoli, come qualsiasi altra squadra italiana, non ha la forza e la possibilità di arrivare. Il Napoli può mettere sul piatto, ed è questa la sua intenzione, un rinnovo quadriennale con una serie di bonus per arrivare a 7,5 milioni, magari anche 8. Bisognerà capire quali saranno i bonus facili e quelli difficili, magari garantendo a McTominay di superare i 7 milioni e prevedendo altri bonus più complicati, legati alla vittoria di trofei. C'è da lavorare e da ragionarci. L'ultimo summit è stato importante per ribadire l'apertura totale di McTominay, che sta aspettando il Napoli. Escono delle voci in Inghilterra, ma oggi lui non ha come priorità quella di tornarci".

McTominay potrebbe diventare la bandiera del Napoli del futuro?

"Non è neanche soltanto una questione di soldi, perché quest'estate c'era un importante club arabo che gli offriva 12 milioni netti più bonus e lui non lo ha neanche preso in considerazione. Ecco perché bisogna fare uno sforzo da entrambe le parti. Secondo me, se l'agente abbassa un po' le pretese e il Napoli rilancia, si può trovare una quadra e fare di McTominay l'Hamsik di questa era calcistica, il simbolo e la bandiera straniera della squadra. Magari un domani, tra due o tre anni, quando smetterà anche Di Lorenzo, potrebbe diventare il futuro capitano. È già il simbolo della squadra, ma potrebbe diventare ancora di più una bandiera, come era successo qualche anno fa proprio con Marekiaro".