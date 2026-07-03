Radio TN De Bruyne resta a Napoli? Il dibattito a Passionapoli: "Un talento così lo voglio sempre!"

vedi letture

Sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, nel corso della trasmissione Passionapoli, si accende il dibattito sul futuro di Kevin De Bruyne

Il dibattito sul futuro di Kevin De Bruyne continua ad accendere discussioni tra tifosi e appassionati in tutto il mondo. Durante PassioNapoli, trasmissione in onda il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, Nicola Luongo e Guido Gaglione sono tornati sul tema della posizione del centrocampista belga, riflettendo sui possibili ragionamenti della società azzurra e mettendo sul piatto della bilancia il talento del calciatore e la sua sostenibilità per le casse del club.

Nicola Luongo ha espresso tutto il suo entusiasmo per il fuoriclasse belga: "Un talento come De Bruyne voglio vederlo nel Napoli anche con una gamba sola".

Di diverso avviso Guido Gaglione, che ha riportato il confronto sul piano economico: "Per i parametri del Napoli, con quell'ingaggio bisogna essere determinanti".

Due punti di vista differenti: da una parte il valore assoluto di uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, dall'altra la necessità che un investimento così importante venga ripagato con un rendimento all'altezza. Il dibattito resta aperto.

