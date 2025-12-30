Podcast De Paola: "Conte Avatar del Napoli. ADL ha capito una cosa"

“Conte è l'Avatar del Napoli. Come sta lui, così sta la squadra. È innegabile che con i quattro centrocampisti la manovra del Napoli si diventata più articolata. Ma quando De Bruyne è uscito il Napoli si è trasformato in positivo.“Allegri ha ancora una visione antica del calcio, ha bisogno dei Modric e Rabiot. Conte invece allena la testa dei calciatori: è il top player della Serie A”

Rinnovo Conte? De Laurentiis è un uomo furbo e intelligente, sa cogliere l'animo umane e ha colto benissimo l'animo di Conte che lavora con la massima serenità con il club che sta dietro e gli fa fare tutto. Il grande segreto di Conte, e l'ha detto qualche giorno fa, è l'apprezzamento che mostra l'ambiente nei confronti di qualsiasi vittoria. Cose che non ha riscontrato in altri ambienti. E questo entusiasmo è molto simile alla sua fame di vittorie".