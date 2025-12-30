Radio TN Jacomuzzi: "Mercato a saldo zero un masso, il club già lavorava ai colpi"

vedi letture

Carlo Jacomuzzi, ex dirigente del Napoli, esperto di calcio inglese, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Mercato a saldo zero è un masso per il club dato che fino a pochi giorni fa avevi lavorato per trovare soluzioni alternative da dare all'allenatore. Ora va tutto in fumo e devi cercare di fare di necessità virtù. Io però penso che il Napoli non ha bisogno di tanto ancora. Come rosa mi sembra già molto attrezzata come squadra. I regali si possono sempre fare ma questo organico, così com'è, è già valido per arrivare in fondo a tutte le competizioni".

"Conte rinnova? Non penso che vada convinto con i soldi, sarebbe troppo facile. Secondo me ci sono delle situazioni interne che non vediamo e non sappiamo. Conte se chiede qualcosa al club, arriva sempre ampia disponibilità perché i risultati ci sono e le cose non si possono negare".

"Hojlund è tra gli attaccanti più forti del nostro campionato. Lui è sempre stato abituato a giocare in climi freddi con vento e pioggia, vedi Bergamo o Manchester. Arrivare a Napoli e vivere un'esperienza del genere, con queste temperature, ti fa anche correre in modo facile. Ora è felice e lo si vede anche per come corre e gioca e si muove per i compagni".

"Rientra Anguissa? Intanto speriamo che poi anche gli altri stiano tutti bene. Da qui alla fine ci sono ancora tante partite e ci sarà comunque spazio per tutti, anzi sarebbe un bene, per Conte, avere tutti a disposizione. Anzi, più ne hai e meglio è".