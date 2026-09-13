Favasuli, debutto da record col Napoli: eguagliati Cannavaro e Grava
Esordio in Serie A con la maglia del Napoli da ricordare per Costantino Favasuli, subito protagonista con un assist vincente. Entrato in campo nella ripresa della sfida contro il Bologna, il difensore azzurro ha servito il pallone decisivo a Stanislav Lobotka per il gol che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare la vittoria.
Favasuli come Cannavaro e Grava: il dato Opta
Secondo i dati riportati da Opta, Favasuli è diventato il terzo difensore del Napoli nell'era De Laurentiis a fornire un assist al debutto in Serie A con gli azzurri. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, entrambi il 2 settembre 2007 nella partita contro l'Udinese. Un debutto dunque impreziosito non soltanto dai tre punti, ma anche da un dato statistico particolarmente significativo.
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