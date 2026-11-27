Podcast Esposito-Napoli, da Sassuolo: “La società proverà a trattenerlo almeno fino a giugno”

Valentina Spezzani, giornalista de La Gazzetta di Modena, che segue le vicende del Sassuolo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Quali sono le novità sul futuro di Sebastiano Esposito, finito nel mirino del Napoli? Potrebbe essere riscattato a breve oppure restare al Sassuolo fino a fine stagione?

"Al momento non ci sono certezze. Il Sassuolo storicamente fa fatica a cedere i propri giocatori a gennaio, anche quando arrivano richieste importanti. È successo spesso in passato e, considerando le difficoltà di classifica di quest'anno, credo che la società proverà a trattenerlo almeno fino a giugno. Non conosco nel dettaglio gli accordi, ma il Sassuolo ha un'opzione di riscatto dal Cagliari esercitabile entro la fine della stagione."

Che rendimento sta offrendo Esposito in questa stagione?

"In questo momento è difficile giudicare il singolo, perché tutta la squadra sta attraversando una fase di grande difficoltà, soprattutto mentale. I giocatori stanno rendendo al di sotto delle proprie possibilità, da Esposito a Berardi, passando per i difensori e gli altri componenti della rosa. È una situazione collettiva che inevitabilmente condiziona anche le prestazioni individuali."

Che tipo di attaccante è Esposito? Prima o seconda punta? In quali caratteristiche riesce a esprimersi meglio?

"Al Sassuolo gioca prevalentemente da prima punta, perché la squadra utilizza tre attaccanti. L'allenatore ha detto che potrebbe giocare anche da seconda punta, ma questa soluzione è stata utilizzata raramente, soltanto in alcuni spezzoni di partita. È un centravanti diverso rispetto all'altro attaccante della squadra, più duttile, capace di venire incontro, lavorare per i compagni e partecipare alla manovra. Può quindi adattarsi anche a un ruolo più arretrato."