Podcast Insulti razzisti a Insigne a Padova, Forgione: “Altro che tifo, è stupidità e ignoranza!”

Angelo Forgione analizza il futuro di Allegri, le strategie di mercato del Napoli, il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic e la prossima sfida al Sassuolo.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Guida designato per Sassuolo-Napoli? Era una scelta sua, sicuramente avrà cambiato idea nel corso del tempo e avrà capito che fosse una scelta forse antitetica rispetto al ruolo che ricopre, quello di giudice onesto e imparziale in campo. Sarà tornato sui suoi passi, ma anche le discussioni che furono fatte all'epoca erano certamente esagerate e non centravano l'obiettivo. Era una sua questione personale, non si sentiva sicuro, ma non c'entrava niente la pericolosità della piazza. Era una questione di percezione della propria insicurezza. La sicurezza è spesso una questione sia di percezione che di realtà, evidentemente lui aveva una percezione deformata. Avrà capito che non aveva nessun senso, anche perché non mi sembra che viva nel cuore del tifo napoletano, vive in provincia e non mi sembra che ci siano particolari problemi di ordine pubblico in questo senso. La notizia lascia spazio a diverse interpretazioni, ma secondo me dal punto di vista sociologico va interpretata così".

Restando sul piano sociologico, come giudichi gli insulti a sfondo discriminatorio ricevuti da Lorenzo Insigne durante Padova-Sampdoria?

"Purtroppo il tifo, soprattutto in certi ambienti, è ancora ancorato a determinati stereotipi. Spesso vediamo tifoserie rivolgere degli insulti ai calciatori di colore, quando magari quelle stesse tifoserie hanno in squadra un calciatore nero. Lo stesso vale per i napoletani: pensiamo agli udinesi che attaccavano i napoletani e poi avevano la loro bandiera proprio in un napoletano, Antonio Di Natale. Sono inciampi in cui si cade quando ci sono stereotipi e modi di fare che passano per normalità. Poi, quando vengono redarguiti, ti vengono a raccontare che si tratta soltanto di tifo. Secondo me, più che di solo tifo, si tratta di sola stupidità. La goliardia è la scusa dei poveri di cultura, di quelli che non sanno come giustificare la propria ignoranza".

Dopo il grande dispendio di energie a Manchester, contro il Sassuolo sarà necessario ricorrere al turnover?

"Il Napoli dovrà cambiare giocoforza, perché alcune energie vanno rigenerate e non si può chiedere troppo a chi ha già giocato martedì in Champions League. È stata una partita che, al di là dello sforzo fisico, ha portato via anche molte risorse psicologiche. Il Napoli ha fatto un grande sforzo per uscire alla grande da quella partita e tutto questo si riversa anche sul fisico. Il calcio ormai è allo sfascio sotto il profilo della gestione degli infortuni. È qualcosa che andrebbe analizzato più profondamente, ma di cui nessuno si prende carico perché è un problema generale. Si gioca veramente troppo, gli infortuni sono dietro l'angolo e un buon staff deve saper gestire tutte le energie che vengono spese nelle partite. Adesso il Napoli ha la possibilità di inserire qualche calciatore che a Manchester non c'era. È comunque una partita assolutamente importante. Devo fare fede a quello che ha detto a Manchester lo stesso Allegri, il quale ha parlato del Sassuolo come di una partita più importante di quella contro il City. Se a Manchester ha fatto una grande partita, mi aspetto un partitone a Reggio Emilia".