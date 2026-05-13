Podcast Fabbroni fa un nome a sorpresa: "E' lui il miglior colpo di Manna al Napoli"

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Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Miglior colpo di Manna escluso McTominay? Se togliamo McTominay, allora dico paradossalmente Hojlund”.

Perché proprio l’attaccante danese?

“Perché è stata un’operazione fatta in condizioni molto particolari. Il Napoli aveva un problema gigantesco da risolvere con l’infortunio praticamente totale di Lukaku, che al di là del gol di Verona ha dato pochissimo”.

E la trattativa non era semplice…

“Assolutamente no. Trattare con gli inglesi non è mai facile, sono botteghe carissime e molto determinate. Per questo credo che quella di Hojlund sia stata una grande operazione”.

Anche McTominay e Gilmour hanno cambiato il volto del centrocampo?

“Sì, perché in quei giorni il Napoli era inguardabile, basti pensare alla sconfitta di Verona. In pochissimo tempo Manna ha praticamente sistemato il centrocampo”.

Su Gilmour però c’è il tema del poco utilizzo…

“Secondo me giocherebbe molto di più se il Napoli tornasse al 4-3-3”.

Per quale motivo?

“Con quel sistema i centrocampisti devono essere più verticali e accompagnare di più il gioco offensivo. Oggi invece il Napoli fa un calcio molto orizzontale, pieno di passaggi laterali, e alla fine l’unica soluzione è cercare Hojlund”.

L’inserimento di Alisson Santos può cambiare qualcosa?

“Sì, perché è un giocatore che punta l’uomo e crea superiorità. Se dall’altra parte hai un altro calciatore capace di sfruttare gli spazi, allora il Napoli può avere alternative diverse rispetto al lancio continuo su Hojlund”.

Si può pensare anche a un centrocampo differente?

“Certo. Abbassare uno tra Lobotka e Gilmour tra i centrali difensivi non è un’idea nuova”.

Anche perché il Napoli ha tantissima qualità in mezzo…

“Esatto. Hai De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lobotka, Gilmour, Vergara, Elmas… hai tantissimi giocatori che devi valorizzare”.

Conte aveva provato anche il 4-1-4-1…

“Sì, ma nella pratica non ha funzionato come sperava. Per questo il centrocampo va ripensato”.

Che tipo di centrocampista manca?

“Secondo me serve un giocatore più di gamba, alla McTominay, ma con caratteristiche diverse: uno che non solo rompa il gioco avversario, ma sappia anche impostare e verticalizzare”.

Infine Lukaku: il suo ritorno in Belgio è un segnale?

“Per me questa è una storia finita”.

In che senso?

“È inutile continuare a considerare Lukaku il centravanti del Napoli. Formalmente è ancora un giocatore azzurro, ma la storia è finita”.

Neppure Conte potrebbe cambiare le cose?

“No. E questo mette Lukaku in una posizione di estrema debolezza. Se oggi Conte deve spendere una parola per qualcuno, non la spenderà certo per Lukaku”.