Bacconi: “Avete sentito Conte su Alisson? Tutto strumentale per elogiarsi!”

vedi letture

Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete

Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, soffermandosi sulla comunicazione di Antonio Conte e sulle recenti dichiarazioni del tecnico del Napoli su Alisson Santos

Le critiche alla comunicazione di Conte

“Avete sentito cosa ha detto Conte su Alisson, che è sempre decisivo. Ha detto che non giocava allo Sporting e che è migliorato qui grazie al lavoro. La dichiarazione onesta, invece, sarebbe stata: ‘Non lo conoscevo, all’inizio non lo facevo giocare, ma poi ha convinto anche me’. Invece tutto viene strumentalizzato per elogiare se stesso”.