Bacconi: “Avete sentito Conte su Alisson? Tutto strumentale per elogiarsi!”
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Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete
Il match analyst Adriano Bacconi è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, soffermandosi sulla comunicazione di Antonio Conte e sulle recenti dichiarazioni del tecnico del Napoli su Alisson Santos
Le critiche alla comunicazione di Conte
“Avete sentito cosa ha detto Conte su Alisson, che è sempre decisivo. Ha detto che non giocava allo Sporting e che è migliorato qui grazie al lavoro. La dichiarazione onesta, invece, sarebbe stata: ‘Non lo conoscevo, all’inizio non lo facevo giocare, ma poi ha convinto anche me’. Invece tutto viene strumentalizzato per elogiare se stesso”.
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