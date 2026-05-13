Podcast Il Mattino, Arpaia: "L'affare De Bruyne resta un capolavoro! Conte? Parla di futuro..."

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Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Credo che il futuro possa essere dalla sua parte, perché Gilmour e Alisson Santos sono due calciatori che possono crescere tantissimo con età ed esperienza. Però sicuramente McTominay è stato un colpo da maestro. Senza dimenticare che il vero colpo è Kevin De Bruyne”.

Perché considera De Bruyne il capolavoro di Manna?

“Portare un giocatore come De Bruyne a Napoli è una roba riuscita a pochissimi direttori sportivi in questa città. È stata un’operazione da dieci in pagella, di quelle che fanno la differenza tra chi fa questo mestiere e chi invece passa carte”.

Quanto è stata importante l’intuizione?

“Già solo per aver avuto l’idea bisognerebbe scrivere una pagina a parte della storia recente del Napoli”.

E convincere De Laurentiis?

“Anche quello non era scontato. Presentarsi dal presidente e dirgli: ‘C’è questo ragazzo di 34 anni, con commissioni alte, ma ne vale la pena’, non era semplice”.

Resta il rimpianto per il poco utilizzo del belga?

“Il vero rammarico è che lo abbiamo visto poco, anche per cause non imputabili a lui. Però c’è ancora una seconda stagione davanti per giudicarlo davvero”.

In conferenza hai chiesto a Conte di un possibile ritorno alla difesa a quattro: può essere un tema per il futuro?

“Credo che sia nel DNA di questa squadra. Poi ogni allenatore segue la propria strada, ma la mia domanda serviva a capire quanto il Napoli potesse disporsi diversamente per sfruttare meglio certe qualità”.

Perché pensi che oggi il centrocampo stia soffrendo?

“I due in mezzo fanno fatica, anche perché in questo momento di fatto è uno solo. Lobotka non sta rendendo ai suoi livelli, McTominay non riesce a coprire tutto e magari nella testa di qualcuno c’è già anche il pensiero del Mondiale”.

Conte, parlando del futuro, ha detto: ‘L’anno prossimo Dio vede e provvede’. Ci hai letto qualcosa?

“Io credo che Conte stia costruendo una narrazione molto chiara negli ultimi mesi”.

In che senso?

“Ha sempre parlato al futuro. Dice spesso: ‘Noi faremo, noi diremo, noi andremo’. Da questo punto di vista la sua posizione mi sembra abbastanza chiara”.

Quindi Conte vuole restare?

“Dal punto di vista di Conte non è mai stata messa in discussione la possibilità di restare a Napoli”.

Cosa manca allora?

“Bisogna capire le posizioni della società e soprattutto quelle delle tre parti coinvolte: Conte, De Laurentiis e Manna. Aspettiamo questo incontro per capire davvero cosa succederà il prossimo anno”.