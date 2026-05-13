Podcast Futuro Conte, Tmw: "Niente rinnovo, ad oggi gli scenari sono solo due"

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Andrea Losapio, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra

Andrea Losapio, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: “Credo che in questo momento Sarri sia più vicino all’uscita dalla Lazio che a una permanenza”.

La finale di Coppa Italia contro l’Inter può incidere?

“Sì, perché vincendo la Lazio andrebbe in Europa League e conquistare un trofeo sarebbe importante. Però poi c’è anche il derby e a Roma sappiamo tutti quanto quella partita pesi”.

Il Napoli resta una pista concreta?

“Assolutamente sì. Piace al Napoli, ma non solo”.

Quali altre squadre lo seguono?

“L’Atalanta sicuramente. E attenzione anche al Milan, anche se in questo momento a Milano c’è una situazione piuttosto complicata”.

Sarri sarebbe il primo nome dell’Atalanta?

“Sì, è sicuramente uno dei primi nomi per l’Atalanta e anche per il Napoli, soprattutto se dovesse saltare Conte”.

Siamo nel pieno del domino tra allenatori e direttori sportivi?

“Esattamente. Credo che nemmeno i diretti interessati sappiano ancora come andrà a finire”.

A proposito di Conte: può davvero lasciare il Napoli per la Nazionale?

“In questo momento io non lo vedo sulla panchina della Nazionale”.

Per una questione economica?

“Anche. Oggi Conte guadagna cifre molto diverse rispetto alla sua prima esperienza in azzurro. Bisognerebbe trovare una soluzione importante”.

E invece la permanenza a Napoli?

“Gli scenari sono due: o Conte va via, magari trovando una soluzione consensuale come accaduto all’Inter, oppure resta”.

Con rinnovo?

“Non credo sia questo il momento per parlare di rinnovo. Magari si potrebbe andare avanti ancora un anno con l’attuale contratto e poi valutare”.

De Laurentiis potrebbe opporsi a un eventuale addio?

“Se arriva una squadra e vuole davvero Conte, io credo che De Laurentiis non si opporrà”.

Ma c’è davvero mercato attorno a Conte?

“Il mercato ce l’ha sempre, perché le squadre pensano: ‘Prendo Conte e torno subito a vincere’. Però bisogna capire chi può permetterselo”.

E il Real Madrid?

“È una possibilità teorica. Florentino Perez vuole tornare a vincere subito e Conte è uno che al primo anno ti cambia la squadra”.

Insomma, tutto ancora aperto?

“Sì, siamo nel pieno del valzer di allenatori e direttori sportivi. E credo che il futuro del Napoli sia uno dei nodi principali da sciogliere”.