Radio TN Forgione: "Parole Spalletti? Era 'perdente di successo', pure lui ha beneficiato dal Napoli"

vedi letture

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Il divario tecnico è consolidato ormai, non c'è bisogno di lavorare troppo di fantasia per decretare la Juventus inferiore al Napoli ormai. Quello che è successo ieri conferma questo quadro tecnico degli ultimi anni. Il fatto che il Napoli si sia rimesso in piedi significa che ci sia anche un divario mentale, cosa che in questo momento la Juventus non riesce a risolvere. Del resto, la scelta di Spalletti di prendere la squadra in corsa - cosa che allenatori di un certo lignaggio evidentemente non fanno - è costretta dal suo fiacco in Nazionale. Dal momento in cui tu hai recuperato un certo status con la vittoria dello Scudetto con il Napoli, prendi poi una battuta d'arresto con la Nazionale, ti si dice che forse sei un allenatore di club e non un commissario tecnico...

Beh, io dovrei cominciare a rivedere un po' anche questo giudizio. Ricorderete come è venuto Spalletti al Napoli, con l'etichetta di 'perdente di successo', colui che portava le squadre in Champions League ma non riusciva mai a vincere il campionato italiano. Poi vince a Napoli e diventa questo 'guru' che lo porta addirittura sulla panchina della Nazionale, ora sulla panchina della squadra più prestigiosa d'Italia per storia. Ora bisogna rivedere anche quel giudizio, perché è figlio di un'annata storica che deriva dal progetto vincente del Napoli. Ieri Spalletti ha fatto un discorso che non mi è piaciuto, cioè del Napoli che recupera il valore dei calciatori grazie alla sua vittoria. E altrimenti non avrebbe senso vincere uno Scudetto. Però c'è di contro anche il fatto che Spalletti ne ha guadagnato in immagine, se la dobbiamo raccontare tutta mettiamo anche quanto ne ha beneficiato Spalletti".