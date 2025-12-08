Radio TN Prof. Siciliano: "Sassaiola? Macché! Ero lì: solo qualche bottiglietta contro pullman Juve"

Il professore Bruno Siciliano è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Pietrate al pullman della Juve? Io ero lì, c'era un'attesa quasi maggiore di quella del pullman del Napoli. Io sono rimasto finché il pullman non è entrato nella pancia del Maradona: ho visto qualcosa, ma pietre no, ho visto probabilmente qualche bottiglietta. Per cui credo che un finestrino si sia rotto, ma da qui a dire bestie e a speculare ce ne passa, anche perché la notizia è stata virale, l'ha persino ripresa DAZN.

È assolutamente da condannare, ma come al solito è partito lo 'sputt*napoli' e questo mi ha dato molto fastidio. Durante la partita i petardi sono stati lanciati dal settore ospiti. Frequento molti stadi del Nord e succede molto di peggio. Ieri a Cagliari per tutti i 90 minuti, i tifosi romanisti anziché pensare alle sorti della propria squadra hanno passato tutto il tempo a cantare 'Vesuvio Erutta', poi destino ha voluto che Gaetano e Luperto li purgassero. Io sono ancora in piena adrenalina, il mio linguaggio è un po' diverso da quello solito perché quando si batte la Juventus per sette anni di seguito...".