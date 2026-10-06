Podcast Forgione: “Allegri molli i freni! I calciatori di un certo livello si capiscono subito”

Angelo Forgione chiede ad Allegri coraggio e più spazio per Vergara.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli e live tutto il giorno su sito, app smartphone, smartTv e DAB Campania. Con lui siamo partiti dalla prestazione di Antonio Vergara con la Nazionale e dalla necessità, secondo Forgione, di concedere maggiore spazio al talento azzurro anche nel Napoli di Massimiliano Allegri: “In realtà ha ragione la personalità di Vergara, che è chiara, è solare. Non dobbiamo scoprirlo, né dovevamo scoprirlo ieri pomeriggio prima della partita, né tantomeno oggi, dopo che ha dato un'ennesima prova di sostanza. Vergara è questo, è un giocatore di sostanza, di quantità, anche di una certa classe. Certamente non è un uomo che sposta gli equilibri, però è un calciatore importante che può crescere ancora e che deve essere gestito senza freni. Quindi, se Conte l'ha lanciato, se Mancini l'ha lanciato in Nazionale, non vedo perché debba centellinarlo Allegri e lasciarlo in panchina, scegliendo altri e poi dicendo davanti ai microfoni che bisogna proteggerlo perché è un ragazzo che si è affacciato da poco al grande calcio. E certo, i calciatori di un certo livello si capiscono subito, si affacciano al grande calcio e fanno cose buone, come sta facendo Vergara. Quindi mollasse i freni anche Allegri e lasciasse appena sciolto questo ragazzo, perché evidentemente il calcio italiano, così come il Napoli, ne hanno bisogno”.

Qual è il ruolo migliore per Vergara: mezzala, ala destra o esterno a sinistra?

“Allegri lo vede soprattutto da mezzala, o almeno è lì che l'ha provato per gran parte del ritiro, della preparazione estiva. Per Mancini è un'ala destra, lui dice che può essere l'esterno destro della Nazionale. Intanto le cose buone che gli abbiamo visto fare a Napoli le abbiamo viste fare sulla sinistra, però può giocare anche tranquillamente sulla destra, quindi non vedo perché bisogna precludergli una duttilità anche in questo senso, visto che poi tra l'altro Politano è stato anche in qualche modo sollevato da Favasuli, quindi su quella fascia ci si può anche provare, a vedere se magari quella è la fascia più congeniale. Ma è comunque un calciatore che gioca tendenzialmente a destra e a sinistra. A maggior ragione io dico: visto che è talmente duttile in questo senso, è un ragazzo che deve essere semplicemente lanciato in campo. Ora che sia a destra o a sinistra, sicuramente è un calciatore a tutta fascia e non deve essere imbrigliato”.