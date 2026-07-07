"Fuori De Bruyne e il Belgio fa 7 gol, solo un caso?": tifoso perplesso a Radio Tuttonapoli

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"Voglio fare una considerazione, magari è un caso, però da quando De Bruyne è uscito con la Nuova Zelanda al 55esimo, il Belgio da quel momento in poi ha segnato 7 gol al Mondiale. Solo un caso oppure KDB è ormai sul viale del tramonto?". Questa la domanda di un ascoltatore durante Il bar di Tuttonapoli, trasmissione in onda dalle 9 alle 11 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania. Domanda che arriva all'indomani dello show della nazionale di Garcia che batte 4-1 gli Usa e vola ai quarti contro la Spagna. In gol Lukaku mentre De Bruyne è rimasto in panchina per novanta minuti. Garcia ha spiegato il perché.

Belgio show senza De Bruyne: solo un caso?

Pronta la risposta di Salvatore Amoroso: "Non c'è controprova, vediamo quando e se eventualmente giocherà i quarti contro la Spagna che cosa accadrà. Magari tornerà in campo. Garcia ha già spiegato perché è rimasto in panchina contro gli Usa". Giovanni Annunziata aggiunge: "Sicuramente però se ti chiami De Bruyne e giochi una partita da dentro o fuori, fino a un annetto fa avresti giocato senza dubbio". Amoroso replica: "Sì però c'è Garcia in panchina, attenzione. Pur non essendo un grande allenatore, almeno per me, sta comunque andando avanti ed è ai quarti ora".