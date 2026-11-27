Podcast Di Fusco: "Meret non è diventato un gran portiere, Milinkovic ha sempre sbavature"

Raffaele Di Fusco analizza il futuro di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic al Napoli, senza escludere possibili partenze, e commenta Pedro Morisco

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per analizzare la situazione degli estremi difensori azzurri e le possibili mosse di mercato della società. Di Fusco ha parlato del rendimento di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, senza escludere cambiamenti nel reparto in vista della prossima stagione. Spazio anche a Pedro Morisco, giovane portiere brasiliano accostato al Napoli.

Di Fusco su Meret e Milinkovic

Il Napoli cerca un nuovo portiere sul mercato: "Se il Napoli sta cercando un portiere sul mercato è perché vuole migliorare il reparto. Meret non ha mai fatto il passaggio da ottimo a grande portiere, cosa che ci aspettavamo tutti. Ma rimane sempre un ottimo portiere, sfortunato con gli infortuni. Su Milinkovic-Savic c'è sempre qualche sbavatura da un punto di vista tecnico, ma anche lui è un ottimo portiere. Sapremo di più in primavera, possono partire anche tutti e due o nessuno, dipende anche dal recupero e dall'eventuale rinnovo di Meret. Oppure Milinkovic-Savic finisce la stagione bene e quindi verrà confermato. Quindi è presto per parlare di reparto portieri".

Di Fusco su Pedro Morisco

Cosa pensi di Pedro Morisco, portiere brasiliano seguito dal Napoli? "Se Ancelotti l'ha visionato e l'ha chiamato, avrà sicuramente doti. Non lo conosco bene, non mi esprimo. Ma in Italia si gioca in modo diverso, la fase difensiva è diversa rispetto al Brasile. I punti interrogativi sono tanti. Ma oggi il calcio è globale e quindi serve tempo. Ma se un giocatore è bravo, è bravo".