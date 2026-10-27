Podcast Problema difesa, Gaito: "Conte si chiudeva, ma non in area. Roma fa 47 tocchi in area…”

Grande rammarico per il pari contro la Roma. E domani si torna subito in campo contro il Monza. Antonio Gaito, direttore di Tuttonapoli e Radio Tuttonapoli, è intervenuto nella nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Qual è il vero problema del Napoli in questo momento?

"Il problema principale è l'atteggiamento, la mentalità che impedisce alla squadra di mantenere lo stesso livello per tutti i 90 minuti. Le fasi di sofferenza sono normali, ma il Napoli finisce per compromettere anche buone prestazioni, come quella contro la Roma. In quella partita ha concesso 47 tocchi agli avversari nella propria area di rigore, il terzo dato più negativo della stagione dopo Inter-Napoli (56) e Napoli-Arsenal (51). È un dato significativo, soprattutto considerando che contro la Roma si è concentrato in gran parte negli ultimi 25 minuti. Quando ti abbassi troppo e rinunci a giocare, concedendo attacchi continui, prima o poi qualcuno commette un errore. Non è soltanto una questione estetica: questo modo di difendere è sempre meno efficace, anche perché oggi è più difficile ottenere falli e interrompere il ritmo degli avversari. Per questo il Napoli deve imparare a essere più continuo, riproponendo per un periodo più lungo quanto di buono ha mostrato in alcune fasi delle ultime partite. Ci sta abbassarsi per cinque o dieci minuti, anche contro una squadra come il Monza, che ha giocatori interessanti, ma non si può trascorrere troppo tempo nella propria area. Non è vero che anche Conte difendesse sempre così: la sua squadra sapeva abbassarsi, ma manteneva la linea difensiva al limite dell'area, impedendo agli avversari di entrarci con facilità. Lo stesso principio si è visto nel Real Madrid contro avversari di altissimo livello: si può difendere con un blocco medio-basso senza concedere continuamente l'area di rigore. Perché quei 47 tocchi non sono semplici statistiche, ma rappresentano pericoli costanti, dai quali possono nascere numerose occasioni da gol. Il Napoli deve quindi cambiare mentalità, essere meno speculativo e giocare con maggiore continuità, indipendentemente dal risultato."