Podcast Problemi dietro, Caporale: "I giocatori sono quelli e con Conte miglior reparto d'Europa!"

Mattinata di commenti sul Napoli alla vigilia della gara contro il Monza. Carlo Caporale, giornalista, opinionista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che idea ti sei fatto della squalifica di Allegri, del suo nervosismo e delle possibilità che il ricorso del Napoli venga accolto?

"È difficile dare una risposta completa senza conoscere le dinamiche interne e ciò che è accaduto in campo. Se il Napoli ha deciso di fare ricorso, evidentemente, dopo aver esaminato i referti arbitrali e quelli dei commissari di campo insieme ai legali, ha ritenuto che ci siano margini per ottenere almeno una giornata di riduzione della squalifica. Il nervosismo, però, non aiuta in questo momento. La classifica è complicata, anche se non sarei così negativo alla luce delle ultime due partite. Il Napoli arriva da un percorso accidentato, con alcune cadute e occasioni sprecate, ma adesso deve trovare una strada per migliorare e ottenere risultati positivi. Con nove partite disputate, i margini di errore e di recupero si riducono. La tensione è inevitabile, ma bisogna ripartire dagli aspetti positivi emersi nelle ultime gare e consolidare il lavoro fatto da Allegri, cercando di correggere soprattutto la gestione dei finali e dei risultati, un problema che è costato diversi punti in questa stagione. Allegri è sempre stato considerato un allenatore capace di dare solidità difensiva alle proprie squadre. È vero che i giocatori sono cambiati, ma non così tanto: ricordiamo che due anni fa, con Conte, il Napoli aveva la miglior difesa d'Europa. Credo quindi che si possa fare di più anche sotto questo aspetto, sfruttando le qualità offensive della squadra senza trascurare l'equilibrio. Bisogna cominciare subito, perché la prossima partita è già fondamentale."