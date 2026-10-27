Podcast Minervini: "Sbagliati alcuni colpi e ancora si insiste con loro! Una cosa preoccupa..."

Qual è il problema del Napoli? I motivi alla base del pari contro la Roma sono stati analizzati questa mattina in diretta. Arturo Minervini, vicedirettore di Tuttonapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Qual è il vero problema del Napoli in questo momento?

"Il problema più evidente è la tenuta della squadra. Contro Inter e Roma, le due principali candidate allo scudetto, il Napoli era in vantaggio per 2-0 dopo circa 60 minuti, ma alla fine ha raccolto un solo punto complessivo. Significa che a un certo punto scatta una debolezza che porta la squadra a rintanarsi. Le cause possono essere diverse: l'idea di Allegri di difendere con un blocco basso, alcuni errori individuali negli episodi decisivi, come quelli di Neres a San Siro e di Politano contro la Roma in occasione del gol del 3-0, ma anche una condizione fisica condizionata dall'emergenza infortuni, che costringe alcuni giocatori a fare gli straordinari. C'è poi un quarto aspetto: la difficoltà di riconoscere e correggere gli errori. Il Napoli ha probabilmente sbagliato diversi acquisti nella scorsa stagione, ma ha continuato a insistere su alcuni giocatori, come Lucca e Lang, che forse non si sono dimostrati adatti al contesto, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Tutti questi fattori hanno portato la squadra a una situazione complicata già alla nona giornata. Il distacco di sette punti dalla zona Champions è pesante e non può essere sottovalutato. Le prossime partite, in campionato e in Champions League, diventano decisive: bisogna iniziare a fare punti subito, perché mentre si pensa di avere ancora tempo per recuperare, le altre squadre continuano ad andare avanti. La sensazione più preoccupante, in questo momento, è proprio quella di una fragilità che emerge nei momenti decisivi."