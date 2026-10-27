Ufficiale Pallone d'Oro 2026, Kvara sesto! Un altro ex Napoli nella Top 10: la classifica

Pallone d'Oro 2026, Kane vince davanti a Mbappé e Yamal. Kvaratskhelia sesto e Fabian Ruiz decimo: la Top 10 completa.

Harry Kane è il vincitore del Pallone d'Oro 2026, ma nella graduatoria finale del prestigioso riconoscimento assegnato da France Football trovano spazio anche due ex protagonisti del Napoli. L'attaccante inglese del Bayern Monaco ha conquistato il primo posto davanti a Kylian Mbappé, secondo con il Real Madrid, e Lamine Yamal, terzo con il Barcellona. A completare le prime cinque posizioni sono Rodri del Manchester City e Lionel Messi dell'Inter Miami. Una classifica che premia alcuni dei principali protagonisti del calcio internazionale e nella quale spicca anche il sesto posto di Khvicha Kvaratskhelia, oggi al Paris Saint-Germain. L'ex attaccante azzurro precede il compagno di squadra Ousmane Dembélé, settimo, mentre un altro ex Napoli, Fabian Ruiz, chiude la graduatoria dei primi dieci classificati.

Pallone d'Oro 2026, Kvaratskhelia sesto e Fabian Ruiz decimo: la Top 10 completa

Il Paris Saint-Germain piazza ben tre calciatori nelle prime dieci posizioni del Pallone d'Oro 2026, con Kvaratskhelia, Dembélé e Fabian Ruiz. Un risultato significativo anche per il Napoli, che ritrova nella graduatoria due giocatori protagonisti in passato con la maglia azzurra. Tra gli altri nomi figurano Erling Haaland del Manchester City, ottavo, e Michael Olise del Bayern Monaco, nono. A conquistare il riconoscimento più prestigioso resta però Kane, premiato dopo una stagione straordinaria da 61 gol in 51 presenze con il club bavarese. Di seguito la classifica completa delle prime dieci posizioni.

Classifica Pallone d'Oro 2026 – Top 10

1. Harry Kane (Bayern Monaco)

2. Kylian Mbappe (Real Madrid)

3. Lamine Yamal (Barcellona)

4. Rodri (Manchester City)

5. Lionel Messi (Inter Miami)

6. Kvicha Kvaratskhelia (PSG)

7. Ousmane Dembélé (PSG)

8. Erling Haaland (Manchester City)

9. Michael Olise (Bayern Monaco)

10. Fabian Ruiz (PSG)