Podcast Gila-Napoli, Pavarese: "Ds Lazio un vecchio volpone, cerca di far salire il prezzo"

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Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Gila? Sicuramente Fabiani è un vecchio volpone e sta cercando di ottenere il massimo dalla cessione di un giocatore che già dalla scorsa stagione sembrava destinato a lasciare la Lazio. Il club biancoceleste vuole trarre il maggior beneficio possibile dalla sua vendita. L'Atalanta potrebbe avere qualcosa in più dal punto di vista economico dopo la cessione di Palestra, ma credo che Giovanni Manna abbia già lavorato da tempo soprattutto sul calciatore. Alla fine penso che Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis troveranno un'intesa."

Come giudichi invece il sorpasso del Chelsea sull'Inter per Palestra?

"Non contesto assolutamente la scelta del ragazzo. Dal punto di vista economico ha tratto un grande vantaggio e, allo stesso tempo, anche l'Atalanta è stata accontentata, forse anche oltre le aspettative. Speriamo che questo trasferimento lo aiuti a maturare ulteriormente e possa essere utile anche in prospettiva Nazionale."

Manca ancora l'ufficialità di Allegri. Cosa sta succedendo?

"Le dinamiche le conoscono soltanto loro, ma mi auguro che prevalga il buon senso nella questione tra Allegri e il Milan. Credo sia nell'interesse di tutti risolvere il contratto ancora in essere. Al di là di eventuali buonuscite o altri aspetti economici, penso che la situazione sia ormai in via di definizione. Non ho dubbi: Allegri sarà l'allenatore del Napoli."

Che impressione ti stanno facendo questi Mondiali?

"Mi è dispiaciuto per la Turchia. Pensavo potesse essere una delle sorprese del torneo, visto il valore di tanti suoi giocatori, e invece è stata sfortunata nonostante abbia creato diverse occasioni. Mi dispiace soprattutto per Vincenzo Montella. Siamo ancora nella fase iniziale della competizione e qualche sorpresa c'è già stata, come il pareggio della Spagna o l'esordio non brillante del Brasile, ma alla lunga i valori emergeranno. L'Inghilterra è stata probabilmente la rivelazione della prima giornata, anche se poi ha rallentato nella gara successiva. Alla fine credo che le favorite restino Francia, Spagna, Argentina e Brasile, ma attenzione anche all'Olanda."

Chi immagini possa vincere la classifica marcatori?

"Per me sarà una corsa tra Messi e Mbappé. Se devo scegliere, dico Messi."

Giovanni Malagò è stato eletto presidente della FIGC. È la persona giusta per rilanciare il calcio italiano?

"Sì, lo credo. È stata una grandissima intuizione, soprattutto di Aurelio De Laurentiis, che è stato tra i primi a proporre e convincere Malagò ad accettare la candidatura. Penso sia l'uomo giusto per far rinascere il calcio italiano."