Podcast Hojlund-Milan, Serafini: "Saltata perché caro, poi 40mln per Nkunku da fondo amico"

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Non esiste mai una sola differenza in partite di questo livello. Certo, il duello tra Rasmus Hojlund e Koni De Winter è stato un termometro importante, ma il vero divario è emerso nella profondità della rosa. Dopo il gol subito, il Milan non aveva più cambi in grado di cambiare la partita”.

"Perché Hojlund non è andato più al Milan? Quando tre componenti vogliono la stessa cosa, l'accordo si raggiunge. Se tutti avessero voluto chiudere, l'avrebbero fatto. Vi sposto l'attenzione su Vlahovic: c'era anche Allegri che lo voleva e lui avrebbe accettato il Milan, ma se il Milan non parla e non insiste, l'operazione non si conclude mai. Hojlund costava tanto e quindi non è arrivato ma questo è un discorso che vale fino a un certo punto perché poi è arrivato Nkunku a 40 milioni ma è stata un'operazione fatta tra due fondi amici ed è stata più facile come operazione. Ma se io spendo 42 milioni per Nkunku, che comunque ha qualità ma da esterno, allora vado a prendermi prima Hojlund".