Il punto del Direttore: "Mi aspetto questi 4 cambi, altrimenti come arrivi alle prossime?"

Il direttore di Tutto Napoli, Antonio Gaito, è intervenuto nel corso di Buongiorno Tutto Napoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Napoli-Parma? Il Napoli non può sbagliare, abbiamo fatto tanti ragionamenti e tanti elogi, giustamente, per il pareggio contro l'Inter. Ma tutto quello che abbiamo detto si scontra con un'altra gara ravvicinata nel senso che se non batti il Parma cadono un po' tutti i ragionamenti, tutti gli elogi, l'ottimismo, la fiducia e si finirebbe per svilire tutto quello che di buono si è fatto. Non sarà facile per una serie di motivi in primis fisici, al di là dei valori del Parma, come dicevamo anche col Verona.

Il Napoli ha degli alti più marcati, gioca molto meglio dell'anno scorso, vedi le gare travolgenti con Milan, Bologna, Atalanta, anche con l'Inter, ma non ha la continuità perché ci sono più partite, ha infortuni, la rosa è più lunga ma è accorciata dagli infortuni e le partite sono molte di più. Per questo, la gara col Parma ma anche quella col Sassuolo, sono importanti, il Sassuolo potrà anche riposare. Devi per forzare di cosa ruotare, Conte non ne ha molti, ma quei pochi li ruoterà altrimenti arrivi già perdente col Sassuolo a livello fisico. Il Napoli è in una situazione scomoda, se non ruoti col Parma come arrivi col Sassuolo? E poi c'è la Champions.

Alcuni me li aspetto, quelli che ha anche se in questo momento danno chiaramente meno certezze: Buongiorno per uno dei difensori, non per forza Jesus, Rrahmani non s'è ancora fermato, gli esterni ci sono, Gutierrez, Olivera, puoi spostare Spinazzola a destra o farlo riposare, in attacco Lang e speriamo Neres. Almeno 4 me li aspetto. Poi per uno dei due mostri in mezzo si potrebbe far tornare lì Elmas, almeno un tempo se lo staff dovesse ritenere una necessità. Altrimenti come arriveranno alla gara di Champions? Si rischia grosso, anche se sta tornando Anguissa".