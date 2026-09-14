Podcast Lucca in difficoltà, Forgione: "Fa cose senza senso, ma va sostenuto perché ci serve"

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Da un lato il grande contributo di Favasuli, dall'altro invece chi non riesce a scuotersi e rilanciarsi come Lorenzo Lucca. Nel suo editoriale per Radio Tutto Napoli, tra i vari temi, il giornalista e scrittore Angelo Forgione ha parlato anche dell'attaccante azzurro che nel finale ha fatto arrabbiare Allegri. Di seguito alcuni estratti del podcast.

Lucca continua a fare fatica: Allegri è sembrato infuriarsi per la sua occasione sbagliata negli ultimi minuti.

"È condivisibile l'analisi, siamo tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Non credo che oggi qualcuno direbbe che Lucca sia un valore aggiunto per questa squadra, in questo momento è totalmente fuori contesto, sembra un calciatore messo lì quasi per caso. E dispiace, perché le opportunità le sta avendo, sembra volenteroso, ma poi fa cose che non hanno senso. Su quella palla: se non riesci a saltare il tuo difensore diretto e andare in rete, perlomeno cerca di portare la palla sul calcio d'angolo, visto che stava finendo il tempo. Aveva due opzioni — una tecnica, che in questo momento forse gli difetta, e una di intelligenza calcistica: non ha avuto nemmeno la capacità di andare sulla bandierina. Probabilmente è soprattutto questo ad aver fatto arrabbiare Allegri, che ha visto la squadra in difficoltà in quel momento".

La reazione di Allegri in campo è sembrata comunque esagerata, la partita era ormai finita...

"Il problema è che Lucca aveva campo. È vero che era lontano dalla porta, ma ha cercato un dribbling improbabile, improponibile per come l'ha impostato — il difensore l'ha intuito subito e lo ha bloccato, e Lucca non si è nemmeno accorto che alle sue spalle stava arrivando l'altro difensore. È stato travolto in un buco nero che si è creato da solo. Dispiace, perché si sta buttando la croce addosso a questo ragazzo. ma evidentemente un problema c'è — non so quanto grande, se sia irrisolvibile. Dobbiamo metterci in testa che Lucca, almeno fino a gennaio, sarà l'attaccante di riserva di Hojlund, e questo è tutto dire: bisogna sostenerlo e sperare che migliori, perché evidentemente ne abbiamo bisogno".

Allegri sembra proteggerlo: continua a impiegarlo nonostante le difficoltà, e in conferenza ha speso parole di supporto…

"Questo è giusto, non lo puoi buttare in pasto ai leoni con le parole. Molte volte gli allenatori — e anche gli stessi calciatori — si dimenticano delle telecamere puntate addosso: penso che Allegri non avrebbe reagito così se avesse saputo di essere inquadrato, è stato l'istinto. Ma conoscendolo, non mi stupisce perché l'ha fatto spesso. L'importante è che protegga il ragazzo e cerchi di farlo crescere durante la settimana, perché la partita è la risultante di tante cose che succedono prima. Bisogna insistere: Lucca è l'attaccante di riserva del Napoli e ce n'è bisogno. Speriamo davvero che faccia meglio."