Ultim'ora Sorpresa Milan, dribblati tutti gli esperti di mercato: super-colpo Moreira, le cifre

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Il Milan, che ha sorpreso anche i vari esperti di mercato, chiude un altro grande colpo.

Il Milan a sorpresa ha chiuso l'acquisto a titolo definitivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, secondo quanto riportato da Footballkush. L'esterno belga, classe 2004, ha spinto in prima persona per approdare in rossonero, scegliendo il Diavolo nonostante le sirene di numerosi top club provenienti da Inghilterra, Germania e Italia.

La Roma ci aveva provato per mesi

Moreira può essere schierato su entrambe le corsie come esterno anche a tutta fascia, caratteristica che lo rende un tassello ideale per il modulo di Amorim. I giallorossi avevano seguito il giocatore a lungo, senza però riuscire a strappare il sì dello Strasburgo. Decisivo, alla fine, l'inserimento deciso del club di via Aldo Rossi.

Cifre dell'operazione: 50 milioni più bonus

Secondo Sky Sport, l'affare si chiude sulla base di 50 milioni di euro più bonus. Il club francese aveva in precedenza respinto la proposta della Roma, che si aggirava sui 35 milioni fissi più 10 di bonus e il 10% sulla futura rivendita: alla fine a convincere lo Strasburgo è stata l'offerta rossonera. Il Milan, che ha sorpreso anche i vari esperti di mercato, chiude un altro grande colpo.