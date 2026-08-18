Calciomercato Napoli, Minervini: "Inutile dare voti, i colpi last minute ribaltano tutto"

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Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli

Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "L’operazione Favasuli è un’operazione interessante, perché è un ragazzo che ha fatto la gavetta e può essere vicino ad esplodere. Ricordiamoci l’operazione Di Lorenzo ed il percorso che aveva fatto l’attuale capitano del Napoli. L’acquisto è giusto, chiaramente c’è qualche perplessità sulla tempistica.

Napoli, la speranza è il colpo last minute

Il calcio è un gioco di squadra, bisogna creare una sinergia tra gli elementi, mentre il Napoli ha scelto una strada diversa, facendo arrivare i nuovi innesti molto tardi. Stiamo vedendo il mercato di Juve, Milan, Fiorentina, Como, la stessa Roma, ed è chiaro che adesso il Napoli sembra essere un attimo in ritardo, ma le valutazioni vanno fatte dopo la chiusura. In passato il club ci ha abituati a colpi last minute, basti ricordare McTominay e Anguissa.