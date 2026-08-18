Roma scatenata, Di Marzio: "Non solo Mora, pronti altri acquisti"

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"C'è spazio ancora, in casa Roma, almeno per un'operazione, che può essere anche raddoppiata a seconda di qualche uscita"

Gianluca Di Marzio, nel corso di “Caffè Di Marzio”, il podcast realizzato in collaborazione con TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com, ha fatto il punto sul mercato della Roma, partendo dall’arrivo di Rodrigo Mora, giocatore richiesto da tempo da Gian Piero Gasperini.

"A Roma da ieri notte possono legittimamente dire e sospirare Habemus Mora, ma soprattutto la Roma ha finalmente quel giocatore, quel trequartista d'attacco, quel giocatore offensivo perché poi non è un esterno, Rodrigo Mora, che Gasperini chiedeva già da diversi mesi. Non è un esterno perché? Perché è un giocatore che ama tagliare in mezzo al campo".

Il mercato giallorosso, però, non sarebbe ancora concluso. Secondo Di Marzio ci sarebbe spazio per almeno un altro innesto, con la possibilità di aumentare ulteriormente gli interventi in caso di qualche cessione:

"C'è spazio ancora, in casa Roma, almeno per un'operazione, che può essere anche raddoppiata a seconda di qualche uscita. Si parla tanto - prosegue Di Marzio - ma arriverà un secondo giocatore con quelle caratteristiche: c'è un giocatore diciamo trequartista alla Malik Fofana. Operazione che potrebbe essere portata avanti soprattutto nel caso in cui ci sia un'uscita, e il nome è quello di Soule. Non sono così convinto, ma magari sbaglio io. Penso invece che la Roma debba prendere un esterno tutta fascia perché Rodrigo Mora non è un esterno tutta fascia quindi sicuramente adesso la priorità della Roma è prendere l'esterno a sinistra: per Udogie mi risulta che non ci siano in questo momento possibilità perché magari il giocatore a oggi pensa di potersela giocare di più al Tottenham".

L’attenzione della dirigenza romanista sarebbe quindi rivolta soprattutto alla fascia sinistra. Tra i profili seguiti figurano Cacciamani, già trattato nelle scorse settimane, e Luis Henrique dell’Inter:

"Le attenzioni della Roma sono concentrate al momento su due profili uno è Cacciamani, l'esterno del Torino che la Roma ha trattato qualche settimana fa: il Toro non ha accettato i 12 milioni offerti dalla Roma, ma la stessa Roma potrebbe rilanciare. L'altro è invece Luis Henrique dell'Inter, che piace molto a Tony D’Amico".