Sarri e Giuntoli provano lo sgambetto al Napoli: tentativo per Anguissa

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L’Atalanta mette nel mirino Frank Anguissa

L’Atalanta mette nel mirino Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli sarebbe finito nella lista dei desideri del club bergamasco, intenzionato ad alzare ulteriormente il livello della squadra in vista della nuova stagione. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui Sarri e Giuntoli sarebbero particolarmente attratti dalla possibilità di inserire in mediana un calciatore con le caratteristiche del camerunese: qualità, fisicità ed esperienza internazionale per una squadra che punta a tornare protagonista sia in campionato sia in Europa.

Anguissa, ci prova l'Atalanta

Al momento, però, l’operazione sarebbe ancora in una fase iniziale. L’Atalanta avrebbe manifestato il proprio interesse e avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, senza entrare ancora nel vivo di una vera trattativa con il Napoli. Il quotidiano chiarisce: "Il Napoli, ovviamente, non ha nessuna intenzione di privarsi di Anguissa. In questo precampionato è stato uno dei più brillanti, si è ripreso la centralità della scena che aveva perso nella scorsa stagione"..