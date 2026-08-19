Lang 'blocca' il mercato: in attesa dell'Ajax, il Napoli ha preso posizione sulla formula

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Gli azzurri non intendono prendere in considerazione la formula del prestito e puntano esclusivamente a una cessione a titolo definitivo

Noa Lang è sempre più vicino a lasciare il Napoli. L’esterno olandese ha diversi estimatori, ma al momento sarebbe l’Ajax la squadra maggiormente interessata al suo acquisto. Il club di Amsterdam, dopo aver ceduto Godts al PSG per 55 milioni di euro, starebbe lavorando per riportare a casa il 27enne, cresciuto proprio nel settore giovanile dei lancieri prima delle esperienze con Club Brugge e PSV. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.

Lang, il Napoli dice no al prestito

L’avventura di Lang in azzurro non è andata secondo le aspettative. Il rapporto mai decollato con Conte ha portato alla cessione dopo appena sei mesi, con il giocatore che ha poi concluso la stagione al Galatasaray, altro club che resta interessato al suo futuro. Secondo il quotidiano, però, l’Ajax resta in vantaggio e ora servirà trovare l’intesa con il Napoli. Gli azzurri non intendono prendere in considerazione la formula del prestito e puntano esclusivamente a una cessione a titolo definitivo, così da monetizzare la partenza dell’olandese. La valutazione fissata dal club partenopeo è superiore ai 20 milioni di euro.